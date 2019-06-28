Власти Республики Алтай не могут газифицировать регион почти 10 лет

Жители села Майма, расположенного в нескольких километрах от столицы и единственного города Республики Алтай, на протяжении почти 10 лет не могут дождаться обещанного подключения к единой центральной газовой системе. Несмотря на то что каждая семья вложила средства на оборудование дома для подключения к газу, местные власти никак не могут завершить начатое, находя причины, почему они не могут этого сделать. Федеральное агентство новостей решило разобраться в причинах затягивания такого долгожданного во всех смыслах события.

Все началось весной 2009 года, когда советом депутатов Майминского района было принято решение утвердить муниципальную целевую программу «Газификация муниципального образования «Майминский район» на 2009–2011 годы». Контроль над исполнением решения слуги народа возложили на постоянную комиссию по экономике и собственности.

«Природный газ является экологически чистым и относительно недорогим универсальным источником энергии. Он позволяет в корне изменить качество жизни населения. При этом природный газ не только топливо для бытовых нужд. Это ключ к решению насущных проблем практически всех отраслей хозяйства, — говорится в тексте муниципальной целевой программы. — Газификация Майминского района обеспечит улучшение социально-бытовых условий жизни значительной части населения, а также создаст условия для экономического роста».

За два года планировалось потратить 395,3 млн рублей, при этом в данной программе не учитывались средства организаций, которые планировалось привлечь для строительства распределительных газопроводов. Этих средств должно было хватить на прокладку 21 км газораспределительных сетей низкого давления и перевести социальные объекты, а также подключить 750 домов к газовому отоплению. Однако во время реализации задумки все пошло не по плану.

Предполагалось, что проектирование и строительство газопроводов низкого давления будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, строительство газопроводов низкого давления — при государственной поддержке за счет средств федерального бюджета по программе «Социальное развитие села».

Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах района — федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года». Проектирование и установка газового оборудования в жилом доме должно было происходить за счет собственных средств домовладельцев, а из местного бюджета планировалось оказать поддержку незащищенным категориям населения.

Однако радужному обещанию подключить в срок все 6580 домовладений, находящихся на территории села Майма, так и не суждено было сбыться. При газификации поселение было разделено на 31 микрорайон, из которых 21 микрорайон относился к сетевому газоснабжению (2644 домовладения). В 2014 году голубое топливо пришло лишь в 108 сельских домовладений, а в 2016 году — в 272 домовладения (микрорайоны 25 и 26), прочим же осталось в холодные сибирские ночи топить свои печки углем.

«Чтобы протопить небольшой жилой дом, необходимо очень большое количество дров. Зимы у нас холодные, и постоянно топить выходит очень дорого. Поэтому большинство пользуется углем, так дешевле и тепло в помещениях удается держать дольше», — пояснил ФАН один из местных жителей.

Занятно, в 2016 году региональный Роспотребнадзор сообщал, что в среднем в отопительный сезон только на территории Горно-Алтайска сжигается на одну котельную (зависит от мощности) 518 тонн угля в год (из них около 20% идет на выбросы). Всего таких котельных 44 штуки. В селе Майма — шесть, в остальных поселениях — 15. Благодаря газификации региона удалось снизить количество выбросов вредных веществ в атмосферу, люди отметили, что дышать на улице в холодную погоду стало легче.

Еще один веский довод в сторону скорейшего перехода с твердого на голубое топливо — белизна снега. До того как началась газификация, местные жители не знали, каким белым может быть снег. Обычно вместо него жители Маймы видели густую черную угольную пыль, осевшую тонким слоем на сугробы.

В том же году министерство регионального развития Республики Алтай обнародовало очередной проект газификации Майминского района. По новым данным, к 27 июня 2017 года в селах Соузга и Майма будет построен газопровод длиной 16,7 км. После этого до 30 марта 2018 года будут введены в эксплуатацию подводки газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям зданий жилых домов. На эти цели заложен бюджет в размере 633 млн рублей: из них 554 млн рублей — средства федерального бюджета, а оставшуюся сумму покроет республика.

Власти заявляли, что статус реализации проекта находится на стадии завершения и «активно ведутся строительно-монтажные работы по газификации Майминского района, в частности по микрорайонам 9, 9/1 и Березовая Роща. Уже произведен пуск газа потребителям микрорайонов №25, 26 села Майма и части села Соузга. По микрорайонам №1, 2 исполнительно-техническая документация находится на проверке в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для получения в дальнейшем разрешения на пуск газа потребителям».

Недовольные положением дел жители Маймы начали обращаться в местные органы не только с вопросами «доколе?», но и с требованиями завершить начатое, поскольку работы ведутся не первый год. На что получали ответы вроде: «Мы выполняем все обязательства по газификации региона» или просто отсылки на необходимость проведения неких испытаний на газопроводе.

«Для ввода в эксплуатацию газопровода в микрорайоны №16, 20 с. Майма и получения разрешения на пуск газа необходимо провести испытания газопровода на герметичность и получить разрешения на пуск газа от надзорных органов. На данный момент проводятся работы по устранению разгерметизации сетей газоснабжения. По завершению данных работ документация по данному объекту будет сдана в ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал в Республике Алтай и федеральную службу по экологическому, технологическому атомному надзору (Ростехнадзор) для рассмотрения и получения разрешения на пуск газа. Указать точную дату пуска газа невозможно в связи с тем, что после снятия замечаний документация направляется на проверку повторно», — ответил на обращение местного жителя первый заместитель министра регионального развития Виктор Емельянов в марте 2018 года, где также уточнил, что планомерный пуск газа потребителям ожидается в августе 2018 года.

Неудовлетворенные таким ответом местные жители обратились в правоохранительные органы. В свою очередь прокуратура Республики Алтай сообщила, что строительство газоснабжения велось с 2010-го по 2016 год поэтапно, с учетом поступающего финансирования и графика работ. В целом газопровод построен, но проявились неполадки, которые препятствуют пуску голубого топлива в трубы.

«При формировании исполнительно-технической документации подрядчиком были установлены недостатки в проекте и его техническом исполнении, которые выразились в отсутствии контрольных трубок на сетях газоснабжения. Указанные нарушения были допущены ГУКП УКС при разработке проектно-сметной документации, в связи с чем по результатам настоящей проверки руководителю управления капитального строительства Республики Алтай прокурором Майминского района внесено представление», — говорится в ответе республиканской прокуратуры от марта 2018 года на запрос другого местного жителя.

В 2019 году районные власти и профильные ведомства отвечали, что из всех микрорайонов неподключенными остались лишь 16-й и 20-й. Причиной тому — отсутствие герметичности микрорайона №20 и общей неготовности объекта.

«Обнаружены случаи вандализма: порча контрольных трубок, опознавательных знаков, кранов и так далее», — отметили в администрации республики в ответ на коллективное обращение местных жителей и заверили, что все мероприятия по восстановлению герметичности и деталей будут осуществляться в весенне-летний период 2019 года, а ориентировочная дата пуска газа — вторая половина 2019 года.

В свою очередь на запрос ФАН администрация республики ответила, что работы по восстановлению герметичности, а также устранению случаев вандализма начаты 1 июня.