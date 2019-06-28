Макрон по-русски сказал «привет» Путину на встрече в Осаке

Москва, 28 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина русским «привет» во время встречи на полях саммита G20 в японской Осаке.

Как сообщают журналисты, лидеры двух стран встречали друг друга очень тепло и разговаривали на «ты». Путин поблагодарил Макрона за то, что тот пригласил его на Парижский форум мира.

«Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин проведет на полях саммита встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В субботу российский лидер встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, встреча с Трампом была продуктивной. Президент США прямо во время саммита поручил своей команде начать реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров Путиным.