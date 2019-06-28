Клинцевич старой миниатюрой отреагировал на слова Мэй об отношениях с РФ

Москва, 28 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита G20 в Японии заявила президенту России Владимиру Путину, что считает нормализацию отношений между двумя странами невозможной. Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова политика.

На встрече с российским лидером в Осаке Мэй выразила мнение, что в текущей ситуации отношения Москвы и Лондона измениться не могут. По ее словам, нормализация невозможна до тех пор, пока Россия якобы «не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия».

Как отметил российский сенатор, премьер-министр, выдвинув в адрес Москвы фейковые обвинения, по сути, выступила против нормализации отношений между странами. Клинцевич старой миниатюрой отреагировал на слова Мэй об отношениях с Россией.

«Поневоле приходит на ум старая миниатюра из «Кабачка «13 стульев» в исполнении Спартака Мишулина и Рудольфа Рудина: «Принесите справку, что вы не верблюд». Нечто подобное от нас требует туманный Альбион устами своего премьер-министра», — подчеркнул он.

По его мнению, Лондон со своей русофобской позицией рискует остаться в Европе практически в одиночестве, составив кампанию Киеву. Однако сенатор не исключил, что Британия рано или поздно все же придет к пониманию, что мира и безопасности невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней.

«Жаль только, что время будет упущено», — заключил Клинцевич.

Напомним, отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после инцидента в Солсбери в марте прошлого года. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию и использовало «дело Скрипалей» в качестве повода для введения новых антироссийских санкций. Россия неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помочь в расследовании.

Британия отказала Следственному комитету РФ в сотрудничестве. В комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов объяснил действия Лондона тем, что он вовсе не заинтересован в выяснении обстоятельств «дела Скрипалей».

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Великобритании в формате те-а-тет на полях саммита G20 задала российскому лидеру вопросы об инциденте в Солсбери и получила все необходимые ответы.