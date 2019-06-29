Сирия новости 29 июня 07.00: боевики SDF захватили нефтяную вышку в Аль-Джафре, курды избили беженцев в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 29 июня. Отряд SDF захватил нефтяную вышку на месторождении «Аль-Джафра», курды напали на беженцев в Дейр-эз-Зоре, столкновения между САА и ССА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили отражать атаки боевиков на севере Хамы, арестовали бывших боевиков ССА в Даръа, нанесли авиаудары по боевикам в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): вступили в схватку с САА в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили сирийский БМП под Кафр-Йехудом, арестовали студентов в Идлибе.

Курды: избили беженцев в Дейр-эз-Зоре, захватили нефтяную вышку на месторождении «Аль-Джафра», арестовали предполагаемых боевиков ИГИЛ1, заблокировали дорогу в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В провинции Алеппо прошла демонстрация с требованием вывода курдских вооруженных отрядов из Заевфратья. Как сообщает Baladi News, несколько десятков человек в Джераблусе вышли на митинг с лозунгами против курдской оккупации регионов на востоке Сирии, требуя дать возможность арабским беженцам вернуться в свои дома. Следует отметить, что Джераблус в настоящее время находится в зоне турецкой оккупации под контролем армии Турции и протурецких формирований ССА.

Между тем сообщается о столкновения между правительственными силами и боевиками протурецких ССА в городе Тадиф, неподалеку от Аль-Баба. Курдский источник в Twitter (@_ErnestoDragon) опубликовал видеозапись с места событий: над городом поднимаются клубы пыли и дыма. Стоит отметить, что столкновения между САА и ССА могут быть связаны с недавними перестрелками между сирийскими и турецкими силами на севере Хамы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают свои мероприятия по подчинению всех арабских жителей в восточной Сирии. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), боевики SDF арестовали в городе Ат-Таяна беженцев из городов Аль-Маядин и Аль-Курия в провинции Дейр-эз-Зор, заявив, что у них «нет поручителя».

SOHR сообщает, что при задержании курды жестоко избили беженцев, однако некоторых из них позже отпустили, когда те смогли найти себе поручителей (или, что вероятнее, за взятку).

Кроме того, SDF продолжает деятельность по захвату под свой контроль нелегальной добычи нефти на востоке Сирии. Местный новостной источник (@EuphratesPost) сообщает, что 26 июня курдский отряд во главе с полевым командиром Хафалем Ферзатом захватил одну из нефтяных вышек на месторождении «Аль-Джафра», которое находится под контролем арабского племени укейдат.

Также сообщается, что курды заблокировали дорогу между населенными пунктами Сус и Аш-Шаафа из-за недавнего убийства неизвестными курдского полевого командира. Из-за действий SDF страдают местные фермеры, которые не могут отвезти на рынок овощи, и, что немаловажно, не могут закупить лед, необходимый для хранения продуктов. Ситуация усугубляется тем, что в регионе наступила сильнейшая жара, сообщает Euphrates Post.

Курдский источник в Twitter (@_Caki__) сообщает об аресте в населенных пунктах Абу-Хамам и Хараидж десяти подозреваемых в причастности к «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ).

Провинция Идлиб

На границах провинции Идлиб продолжаются столкновения между САА и силами террористических группировок, действующих в идлибской зоне десэкалации. Активно применяется боевая авиация — были нанесены удары по позициям террористов в районе города Кафр-Набаль, а также населенных пунктов Мадайя и Хасс, сообщает агентство Step News. Кроме того, по данным другого новостного источника в Twitter (@baladinetwork), удары были нанесены по скоплениям боевиков в районе города Мурек и деревень Телль-Малах и Аль-Джубейн.

Между тем на территории провинции все также неспокойно — один из полевых командиров группировки «Армия свободного Идлиба» и шесть его боевиков получили ранения при подрыве их автомобиля на самодельном взрывном устройстве. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), инцидент произошел в городе Саракиб.

На севере Идлиба в лагере беженцев «Атма» турецкая жандармерия застрелила ребенка, сообщает источник (@baladinetwork). Кроме того, сирийский военный источник в Twitter (@Bosni94) сообщает, что боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали студентов, которые выезжали из Идлиба в подконтрольный Дамаску город Хама для сдачи экзаменов. По возвращении молодые люди были схвачены террористами из-за «сотрудничества с режимом».

Провинция Даръа

Сирийские силы безопасности в Даръа арестовали нескольких бывших боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА), которые прошли ранее процедуру примирения с Дамаском. Аресты прошли в городе Босра аш-Шам. Как сообщает Aleppo Today, все боевики, включая арестованного бывшего полевого командира, принадлежали ранее к так называемому «Пятому корпусу» ССА. Агентство утверждает, что аресты были проведены сотрудниками сил безопасности из числа бойцов ливанской «Хезболлы» на контролируемом ими пропускном пункте в Даръа. Причины задержаний не называются.

Провинция Хама

Продолжаются ожесточенные боестолкновения между Сирийской арабской армией и террористами на севере провинции Хама.

Источники в Twitter (@LouisDiko) сообщают об уничтожении в Хаме мальдивского боевика «Хайят Тахрир аш-Шам». Террорист погиб вчера в ходе столкновений с правительственными силами, точное место гибели не называется.

Между тем связанные с террористами медиаисточники (@7__alm1) сообщают, что боевикам удалось подбить из ПТРК сирийский БМП в районе населенного пункта Кафр-Йехуд.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)