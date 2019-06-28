Путин пообещал подискутировать с Макроном о либерализме

Осака, 28 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о конце эпохи либерализма. В ходе встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке Макрон выразил несогласие с президентом РФ.

Накануне Путин в интервью газете Financial Times заявил, что, по его мнению, либеральная идея «пережила свою цель» после выступлений общественности против иммиграции, мультикультурализма и открытых границ. Российский лидер подчеркнул, что либеральная идея вступила в противоречие с интересами и ценностями подавляющего большинства коренного населения западных стран.

«Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это», — отметил Путин.

В пятницу на встрече с Путиным Макрон заявил, что при текущей ситуации на международной арене важно поддерживать сотрудничество стран. Президент Франции добавил, что он убежден в том, что либеральные идеи еще могут многое привнести в этот мир.

«Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы», — сказал Макрон.

Путин ответил французскому президенту, что готов подискутировать с ним на этот счет. Российский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «ничто не исчезает бесследно, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии».

Ранее с критикой слов Путина выступил председатель Европейского Совета Дональд Туск. По словам Туска, конец эпохи либерализма якобы предполагает, что верховенство права и права человека устарели. Заявление Туска растиражировали западные СМИ, назвав слова Путина «атакой на западные ценности».

Примечательно, что наибольшее одобрение слова Путина нашли у западных читателей. Так, пользователи Сети, которые оставили комментарии под текстом о заявлении Путина на сайте Daily Mail, восхитились речью российского лидера. Некоторые даже поинтересовались, как пригласить Путина в свою страну или же переехать в Россию.