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На Украине после шутки главы «Газпрома» заявили об угрозе энергетического коллапса

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На Украине после шутки главы «Газпрома» заявили об угрозе энергетического коллапса

Киев, 28 июня. Руководство украинской компании «Нафтогаз» поставило страну на грань энергетической катастрофы. Так депутат Верховной рады Дмитрий Святаш в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что 1 января на Украине «будет по-новогоднему весело».

Ранее глава «Газпрома» отшутился на вопрос журналиста о будущем транзита газа через Украину.

«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете. Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит будет весело», — заявил он.

По мнению украинского парламентария, «руководство «Нафтогаза» сделало все для того, чтобы эта шутка стала реальностью». И отвечать за провалы в энергетической сфере должно именно оно.

«Если контракт не будет подписан, лично председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Кобалев и директор по развитию бизнеса «Нафтогаз» Юрий Витренко пойдут под суд», — подчеркнул Святаш.

Дело в том, что топ-менеджеры «Нафтогаза» своими действиями ставят Украину под угрозу энергетического коллапса, пояснил депутат.

«Это два преступника. Нужно понимать: их место в тюрьме», — добавил парламентарий.

На Украине после шутки главы «Газпрома» заявили об угрозе энергетического коллапса

Причиной натянутых отношений между нефтегазовыми компаниями двух стран является в первую очередь недальновидная политика Кобалева и Витренко, указал он.

«Я убежден, что «Нафтогаз» и его руководство сделало все, чтобы усложнить контакты с «Газпромом», — полагает собеседник ФАН. — Поэтому эти два человека будут сидеть в тюрьме, так и запишите».

Основной ошибкой руководства «Нафтогаза», указал он, является излишняя политизация деятельности компании.

«Руководство «Нафтогаза» не должно заниматься политикой. Не нужно подгавкивать Петру Порошенко о том, что Украина будет получать газ из Европы. Не получает Украина газ из Европы. Она получает российский газ по европейским ценам»,  — констатировал Святаш.

Вместо этих недальновидных шагов, «Нафтогазу», по его мнению, следовало бы быть вне политики и увеличивать добычу собственного газа.

«Абсолютно непрофессиональная, коррупционная верхушка, поставленная Соросом и американским капиталом», — оценил депутат руководство «Нафтогаза».

На Украине после шутки главы «Газпрома» заявили об угрозе энергетического коллапса

Определенные надежды парламентарий возлагает на новое руководство страны.

«Я очень надеюсь, что президент Владимир Зеленский меньше реагирует на господина Сороса, господина Байдена и прочих американских негодяев, которые ставят Украину на грань экономической и газовой зависимости от их самих и набивают свои карманы», — заключил депутат.

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Автор: Даниил Куперницкий
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