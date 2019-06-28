На Украине после шутки главы «Газпрома» заявили об угрозе энергетического коллапса

Киев, 28 июня. Руководство украинской компании «Нафтогаз» поставило страну на грань энергетической катастрофы. Так депутат Верховной рады Дмитрий Святаш в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что 1 января на Украине «будет по-новогоднему весело».

Ранее глава «Газпрома» отшутился на вопрос журналиста о будущем транзита газа через Украину.

«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете. Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит будет весело», — заявил он.

По мнению украинского парламентария, «руководство «Нафтогаза» сделало все для того, чтобы эта шутка стала реальностью». И отвечать за провалы в энергетической сфере должно именно оно.

«Если контракт не будет подписан, лично председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Кобалев и директор по развитию бизнеса «Нафтогаз» Юрий Витренко пойдут под суд», — подчеркнул Святаш.

Дело в том, что топ-менеджеры «Нафтогаза» своими действиями ставят Украину под угрозу энергетического коллапса, пояснил депутат.

«Это два преступника. Нужно понимать: их место в тюрьме», — добавил парламентарий.

Причиной натянутых отношений между нефтегазовыми компаниями двух стран является в первую очередь недальновидная политика Кобалева и Витренко, указал он.

«Я убежден, что «Нафтогаз» и его руководство сделало все, чтобы усложнить контакты с «Газпромом», — полагает собеседник ФАН. — Поэтому эти два человека будут сидеть в тюрьме, так и запишите».

Основной ошибкой руководства «Нафтогаза», указал он, является излишняя политизация деятельности компании.

«Руководство «Нафтогаза» не должно заниматься политикой. Не нужно подгавкивать Петру Порошенко о том, что Украина будет получать газ из Европы. Не получает Украина газ из Европы. Она получает российский газ по европейским ценам», — констатировал Святаш.

Вместо этих недальновидных шагов, «Нафтогазу», по его мнению, следовало бы быть вне политики и увеличивать добычу собственного газа.

«Абсолютно непрофессиональная, коррупционная верхушка, поставленная Соросом и американским капиталом», — оценил депутат руководство «Нафтогаза».

Определенные надежды парламентарий возлагает на новое руководство страны.