На Украине после шутки главы «Газпрома» заявили об угрозе энергетического коллапса
Киев, 28 июня. Руководство украинской компании «Нафтогаз» поставило страну на грань энергетической катастрофы. Так депутат Верховной рады Дмитрий Святаш в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что 1 января на Украине «будет по-новогоднему весело».
Ранее глава «Газпрома» отшутился на вопрос журналиста о будущем транзита газа через Украину.
«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете. Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит будет весело», — заявил он.
По мнению украинского парламентария, «руководство «Нафтогаза» сделало все для того, чтобы эта шутка стала реальностью». И отвечать за провалы в энергетической сфере должно именно оно.
«Если контракт не будет подписан, лично председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Кобалев и директор по развитию бизнеса «Нафтогаз» Юрий Витренко пойдут под суд», — подчеркнул Святаш.
Дело в том, что топ-менеджеры «Нафтогаза» своими действиями ставят Украину под угрозу энергетического коллапса, пояснил депутат.
«Это два преступника. Нужно понимать: их место в тюрьме», — добавил парламентарий.
Причиной натянутых отношений между нефтегазовыми компаниями двух стран является в первую очередь недальновидная политика Кобалева и Витренко, указал он.
«Я убежден, что «Нафтогаз» и его руководство сделало все, чтобы усложнить контакты с «Газпромом», — полагает собеседник ФАН. — Поэтому эти два человека будут сидеть в тюрьме, так и запишите».
Основной ошибкой руководства «Нафтогаза», указал он, является излишняя политизация деятельности компании.
«Руководство «Нафтогаза» не должно заниматься политикой. Не нужно подгавкивать Петру Порошенко о том, что Украина будет получать газ из Европы. Не получает Украина газ из Европы. Она получает российский газ по европейским ценам», — констатировал Святаш.
Вместо этих недальновидных шагов, «Нафтогазу», по его мнению, следовало бы быть вне политики и увеличивать добычу собственного газа.
«Абсолютно непрофессиональная, коррупционная верхушка, поставленная Соросом и американским капиталом», — оценил депутат руководство «Нафтогаза».
Определенные надежды парламентарий возлагает на новое руководство страны.
«Я очень надеюсь, что президент Владимир Зеленский меньше реагирует на господина Сороса, господина Байдена и прочих американских негодяев, которые ставят Украину на грань экономической и газовой зависимости от их самих и набивают свои карманы», — заключил депутат.