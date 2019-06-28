Путин и Трамп затронули тему освобождения украинских моряков

Осака, 28 июня. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в рамках саммита G20 в японской Осаке затронули тему освобождения моряков ВМС Украины, задержанных за провокацию в Керченском проливе, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, американский президент затронул тему освобождения украинских моряков. Путин дал по этому вопросу необходимые разъяснения, добавил пресс-секретарь президента РФ.

«Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения», — заявил Песков.

Ранее МИД РФ направил ноту в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, в которой предложил варианты освобождения украинских моряков. Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать условия, предложенные Россией для освобождения моряков. Более того, Климкин в целом отказался от обсуждения возможности освобождения украинских моряков.