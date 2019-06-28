Сирия новости 28 июня 19.30: митинг беженцев в лагере в Алеппо, в Даръа арестован бывший лидер «Джейш Ат-Таура»

Сирия, 28 июня. Митинг беженцев в лагере в Аль-Баб на севере Алеппо, в Даръа арестован бывший лидер «Джейш Ат-Таура». В Латакии ВВС Сирии атакуют расположения «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: наносят точечные удары по расположениям боевиков в Идлибе и Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки радикалов в Хаме, задержали бывшего лидера оппозиционной группировки в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: под огнем ВВС Сирии в горных районах Латакии и города Кабана.

«Джейш аль-Изза»: обменивается ударами с сирийской армией на северо-западном фронте в Хаме.

Провинция Латакия

В Латакии ВВС Сирии продолжают наносить удары по расположениям боевиков в районе города Кабана и высот Курдских гор. В настоящее время этот район удерживают за собой боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Информация о жертвах среди радикалов пока что не поступала, как уточняет новостное агентство Step News Agency.

Провинция Алеппо

Очередной взрыв в провинции прогремел в городе Аль-Атариб на западе провинции. По данным Twitter-канала Masar Press Net, самодельное взрывное устройство было установлено в автомобиль, припаркованный на обочине. В результате взрыва были ранены несколько мирных жителей, включая ребенка. Установлено, что машиной владел адвокат Яхья Сулейман. Вероятная причиной покушения - участие адвоката в переговорах с боевиками «Тахрир аш-Шам» об освобождении ими Аль-Атариба по договоренности.

В лагере для беженцев в городе Аль-Баб, оккупированном протурецкими формированиями, люди устроили протестную акцию. Лагерь страдает от острой нехватки воды и провианта, детского питания, в нем нет возможности получить своевременную медицинскую помощь и достать лекарства. Лагерь был создан группировкой «Ахрар Аль-Шаркия» для перемещенных из Дамаска лиц в 2018 году и был рассчитан на 600 семей.

Провинция Даръа

В провинции Даръа сирийскими военнослужащими был задержан бывший командующий оппозиционными силами Абу Хамза Тарбаш. В 2018 году он был полевым командиров группировки «Джейш Ат-Таура» («Армии Революции») , частью так называемого «Южного фронта» «Сирийской свободной армии» (ССА).

Сирийская армия предпринимает попытку продвинуться на фронтах у поселка Тель-Маллах и Аль-Джубейн, но встретила ожесточенные сопротивление боевиков. Канал Step News Agency передает сообщение о том, что сирийские военно-воздушные силы продолжают наносить удары по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» в районе города Аль-Латамина.

Позиции радикалов были обстреляны сирийской армией из артиллерии в районе города Мурек, где также расположен наблюдательный пункт турков, как сообщает новостной портал Masar Press Net. Информации о жертва среди боевиков еще не поступало.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)