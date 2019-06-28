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СМИ сообщили о переброске турецкого спецназа и военной техники к границе с Сирией

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СМИ сообщили о переброске турецкого спецназа и военной техники к границе с Сирией

Анкара, 28 июня. Вооруженные силы Турции перебрасывают подразделения спецназа и тяжелую технику к границе с Сирией. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

К настоящему моменту колонны турецкой бронетехники и подразделения спецназа находятся в районе городов  Рейханл и Кырыкхан, которые расположены на юге Турции в провинции Хатай.

Ранее стало известно, что Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых якобы велся обстрел турецкого наблюдательного пункта в провинции Идлиб. Позднее журналистам ФАН удалось выяснить, что базирующиеся в идлибской зоне деэскалации боевики, используют турецкие наблюдательные пункты для провокаций против Сирийской арабской армии. При этом турецкие военные делают вид, будто не замечают позиции боевиков, которые находятся прямо у них «под носом» и ведут огонь по сирийской армии.

При этом террористы из коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» опубликовали видеоролик, на кадрах которого запечатлен обстрел позиций САА в районе населенного пункта Хувейз. Положение боевиков свидетельствует о том, что их позиции размещены в нескольких десятках метров от наблюдательного пункта турецких военных в районе деревни Шер-Магар.

При этом у подразделений САА нет абсолютно никаких поводов для нанесения ударов по наблюдательным пунктам турецких военных, поэтому данный инцидент подтверждает, что огонь был направлен на позиции террористов, которые действуют в этом районе.

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Автор: Артем Никулин
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