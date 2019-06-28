Пользователи «Яндекс» пожаловались на проблемы в работе сервисов

Москва, 28 июня. Пользователи пожаловались на перебои в работе сервисов компании «Яндекс». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в функционировании ресурсов.

Согласно представленным на сайте данным, 84% пользователей, сообщивших о проблеме, не смогли открыть сайт «Яндекса», еще 12% заметили проблемы с работой почты, а 2% пожаловались на проблемы с сервисом «Яндекс. Деньги».

Сообщения о неполадках в функционировании ресурса стали поступать на сайт около 16.00 по московскому времени. С проблемами столкнулись жители столицы, Петербурга, Новосибирска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга и других российских городов.

При этом, как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, «Яндекс» уже устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов. Представители заверили, что работа вернулась в штатный режим. При этом причину перебоев в компании не уточнили.

Напомним, ранее Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что спровоцировало сбой в работе мессенджера по всему миру. Так, пользователи из Северной и Южной Америки пожаловались на проблемы соединения. Днем ранее жители стран Европы, Ближнего Востока и АТР столкнулись с аналогичными сбоями. Пользователи отмечали перебои в обмене сообщениями.

Накануне «Яндекс» подтвердил, что серверы компании пыталась взломать в 2018 году западная разведка, однако угрозу удалось предотвратить. Благодаря этому ущерб нанесен не был.