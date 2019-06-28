Россияне рассказали, сколько хотят получать на пенсии

Москва, 28 июня. Более трети россиян (36%) заявили, что пенсии в размере 30 тыс. рублей им будет достаточно для комфортной жизни. Об этом свидетельствует соцопрос негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

Чуть меньше трети респондентов заявили, что для спокойной старости им необходимо 45-60 тыс. рублей (28,1%). И лишь 15,5% опрошенных готовы довольствоваться 20 тыс. рублями в месяц.

При этом НПФ Сбербанка смог сделать разбивку участников опроса по социальным группам и установить «пенсионные аппетиты» каждой из них. Выяснилось, что наибольшие запросы к пенсионным фондам предъявляют военные. 20% из них хотят получить на пенсии в размере не менее 100 тыс. рублей в месяц. 43% муниципальных служащих заявили, что им будет достаточно 30 тысяч рублей. А 25% студентов и домохозяек готовы получать по 15-20 тыс. рублей в месяц.

«Растет востребованность индивидуальных пенсионных планов, которые позволяют людям копить в долгосрочной перспективе и быть уверенными в получении стабильного дохода на пенсии», — цитирует пресс-служба НПФ Сбербанка директора по развитию организации Александра Прокопенкова.

Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что россияне, участвующие в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, могут получить надбавку к пенсии при выходе на заслуженный отдых. Там напомнили, что дополнительные выплаты производятся сразу или каждый месяц при позднем выходе на пенсию. У женщин это — 55 лет, у мужчин — 60 лет. В ПФР добавили, что в настоящее время программа завершена и принять в ней участие уже нельзя.