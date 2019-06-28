После обвинения в подделке подписей за Соболь, подельник Навального Волков бросился «искать» рисовальщиков у Митрохина

В начале осени, 8 сентября, в Москве состоятся выборы депутатов Московской городской дому. В связи с тем, что мандатов всего 45, а число претендентов близится к двум сотням, конкуренция между кандидатами достигла крайне высокого уровня. В таких условиях некоторые недобросовестные политики считают для себя допустимым пускать в ход «грязные» технологии — черный пиар, фейковые новости и травлю конкурентов, вплоть до запугивания физической расправой. Практически все предвыборные скандалы так или иначе оказались связаны с кандидатами, проталкиваемыми в Мосгордуму скандальным блогером Алексеем Навальным.

Сегодня, 28 июня, один из ближайших подельников блогера Леонид Волков заявил, что активисты столичного штаба Навального якобы разоблачили целый конвейер по «рисованию» поддельных подписей. По его словам, группа молодых людей подделывала подписные листы сразу для многих кандидатов, придерживающихся самых различных политических позиций. Например, в фальсификации Волков обвинил даже оппозиционера и бывшего соратника Навального «яблочника» Сергея Митрохина.

Интересно, что Волков тут же призвал Митрохина сняться с выборов, хотя ни Следственный комитет, ни Центризбирком еще никаких комментариев в связи с появившейся информацией не давали, ведь вполне вероятно, что и это «разоблачение» от активистов Навального вполне может оказаться фейком. Своими призывами Волков не скрываясь оказывает давление на Митрохина, вынуждая его уйти без каких-либо оснований.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что по явно не случайному совпадению «яблочник» баллотируется от 43-го округа, где пытается избраться Любовь Соболь, протеже Навального. Ранее по схожей схеме команда блогера вынудила сняться с выборов оппозиционерку Анну Федермессер, в победе которой мало кто сомневался. В том случае Навальному удалось добиться своего, за что против него ополчилась вся оппозиция и жители 43-го избирательного округа.

Теперь на очереди Митрохин, который также обладает существенной поддержкой местных жителей. Волков начал специально «сливать» информацию о точках, где работают сторонники «яблочника». Совершенно не обязательно, что там действительно подделывают подписи, но задача сторонников Навального очернить конкурента, а не добиться правды.

Также интересно, что навальнисты сделали свой вброс о конвейере по подделке подписей появился после того, как их самих обвинили в грубой лжи и явных фальсификациях. Так, известный оппозиционный журналист и общественный деятель Антон Красовский в своем Telegram-канале жестко раскритиковал оптимистические отчеты Соболь и других кандидатов Навального. По его словам, собирать по 500 подписей в день на выборах такого уровня можно только в трех случаях – при отличном финансовом обеспечении, при наличии административного ресурса, или при крайне высокой медийной узнаваемости. Ни чего из вышеперечисленного у навальнистов нет. Следовательно, либо они врут своим сторонникам, либо массово подделывают подписи.

Как видно, команда Навального, не рассчитывая на честную победу, пустила против Митрохина и других соперников в ход свою проверенную на Федермессер схему — давление и травлю. Так называемая несистемная оппозиция вновь скатилась в междоусобную грызню, забыв как про конкурентов из парламентских партий, так и про собственных немногочисленных избирателей.