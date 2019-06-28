Донбасс сегодня: артиллерия громит Донецк, ВСУ торгуют военной помощью из США

Донбасс, 28 июня. Донецк под мощным огнем артиллерии. Военнослужащие ВС Украины массово торгуют военным оборудованием, боеприпасами, оружием и бензином. В зоне проведения ООС бригады ВСУ усиливают снайперами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка в зоне гражданского конфликта

Как сообщают донецкое и луганское представительство в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в минувшие сутки возросло количество нарушений со стороны украинских войск и составило 35 случаев.

В ДНР режим тишины нарушался в основном на Горловском, Донецком и Мариупольском направлении с применением тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и зенитных установок. Всего обстрелам подверглись 12 населенных пунктов.

В поселке Веселое получил ранение мягких тканей мужчина 1966 года рождения. На нескольких улицах поселка Александровка в частных домах разрушены стены, кровля, остекление, а в одном из дворов убиты домашние животные. Снова под обстрел попала Васильевская насосная станция — персонал спускался в убежище.

В пятницу утром продолжились обстрелы поселка шахты Трудовская в Донецке, где осколками ранило мужчину. В 4.30 мирные жители многоквартирного дома на улице Косарева проснулись от мощных прилетов. В результате обстрела была повреждена кровля и лишились стекол 15 окон. Звуки обстрелов были отчетливо слышны даже в центре Донецка, несмотря на удаленность в несколько десятков километров от района обстрела.

В ЛНР зарегистрировано два удара со стороны киевских подразделений обстрела ВСУ в сторону населенных пунктов Калиновка и Лозовое. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Украинские военные воруют имущество ВСУ, оружие и боеприпасы

Готовится к ротации 93-я механизированная бригада ВСУ под командованием Д. В. Брыжинского. Подготовка к замене выражается в том, что военнослужащие перед отъездом массово воруют военное имущество.

Так, в ходе рейда по рынкам Авдеевки проверяющие выявили американские приборы ночного видения, которые поставлялись американцами в украинскую армию в виде военной помощи. Штабом Операции объединенных сил начато расследование по выявленному факту с привлечением американских представителей. Об этом рассказал представитель управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В своем докладе он добавил, что в подконтрольной ВСУ Волновахе Донецкой области сотрудниками контрразведки СБУ были задержаны несколько военнослужащих из 35-й бригады морской пехоты ВСУ, которые планировали осуществить незаконную продажу партии оружия и боеприпасов. Рядовые военнослужащие и командир роты хотели отправить указанное имущество в Одесскую область железнодорожным транспортом. Однако сбыт оружия не состоялся — по договору с командованием бригады правонарушителей оформляют по незначительной статье «хранение оружия».

Офицеры роты материального обеспечения списывали и продавали горюче-смазочные материалы.

Не отстают от своих сослуживцев из Донецкой области и военнослужащие, дислоцирующиеся в Луганской области. Там офицеры роты материального обеспечения 14-й бригады ВСУ в течение долгого времени занимались сбытом оприходованного горючего, продавая его местным жителям.

Всего за июнь было продано 8 тонн ГСМ, в том числе бензин и дизтопливо. Группа офицеров списывала проданную «горючку» как использованную для техники, которая по факту оказалась давно неисправной. Информацию на своем брифинге сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Бригаду киевских силовиков в Луганской области усилили снайперами

Как сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, в 14-ю бригаду ВСУ в Славяносербский район прибыло пять снайперских пар украинских силовиков. Подобным образом командование ООС решило усилить подразделения, расположенные на передовой.

Это связано с повышенным вниманием ОБСЕ к технике, отсутствующей в определенных минскими соглашениями местах хранения. Техника будет стоять на положенном месте, а снайперы — провоцировать вторую сторону конфликта на ответный огонь.