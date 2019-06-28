Арабские политики в Дамаске сказали «нет» аннексии Голан и «сделке века» Трампа

Голанские высоты являются территорией Сирии и Дамаск вправе вернуть их любыми доступными средствами, указано в заявлении Генерального секретариата Конференции арабских политических партий по итогам встречи в Дамаске. Темой 62-й сессии КАПП стала «Иерусалим и Голаны — это наша земля».

Участники конференции в общем заявлении осудили декларацию президента США Дональда Трампа, который заявил, что Израиль имеет право аннексировать Голанские высоты. Кроме того, как сообщает сирийское агентство SANA, участники обсудили так называемую «сделку века», предложенную Трампом.

Участники встречи также осудили в своем заявлении агрессивную политику США, которые «взяли в настоящую осаду» такие страны, как Сирия, Иран, Йемен и Венесуэла, подчеркнув, что эта жестокая агрессия не имеет под собой оправданий.

Заявление было принято в тот день, когда сирийцы — а в особенности жители провинции Эль-Кунейтра, к которой относятся оккупированные Голанские высоты, с гордостью вспоминают возвращение Голан в 1974 году. Тогда 27 июня президент Сирии Хафез Асад поднял в небе Эль-Кунейтре сирийский флаг после выдворения израильских сил. Участники конференции подчеркнули, что Голаны были возвращены благодаря героизму воинов Сирийской арабской армии, проявленному в ходе четвертой арабо-израильской войны (известной как Октябрьская война или «Война Судного дня»).

Эта годовщина совпадает с победами Сирийской армии над террористическими группировками, поддерживаемыми США, Западом и Израилем. Сирийцы, как и ранее, готовы продолжить борьбу за освобождение оккупированных сирийских Голан от покровителей терроризма. В Эль-Кунейтре сегодня прошли митинги, была запущена кампания по сбору миллиона подписей за изгнание Израиля с Голан.

Напомним, 16 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заложил первый камень в основание нового еврейского поселения на Голанских высотах, традиционно заселенных арабами и друзами. Поселение было названо Trump Heights — то есть «Трамповские высоты» - в честь «дорогого друга», который пытается помочь Нетаньяху легализовать оккупацию сирийской территории.

Стоит отметить, что США остались единственной страной, которая поддержала аннексию Голанских высот. Даже влияния США не хватило для того, чтобы отвергнуть резолюцию Совета безопасности ООН 2254, которая закрепляет Голанские высоты за Сирией, и к этому решению единогласно присоединилась Лига арабских государств. Несмотря на серьезнейшие разногласия с Сирией, арабские государства решительно выступают против подобных действий Израиля и США.

Любые переименования и жонглирование принадлежностью Голанских высот абсолютно незаконны, причем это позиция не только Сирии или арабских стран, но и всего мира, напомнил в беседе с Федеральным агентством новостей старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Признание Голанских высот территорией Израиля со стороны США абсолютно незаконно, это совершенно очевидно, и не соответствует существующим международным соглашениям», — подчеркнул Долгов.

Действия Трампа не могут не вызывать резкую реакцию в арабском мире, и эта реакция будет продолжаться и нарастать по мере того как Вашингтон пытается по собственной воле перестроить Ближний Восток — может принять и радикальные формы.

«Руководство Израиля пользуется тем, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Тель-Авив во всех его мерах по сохранению того, что было захвачено Израилем в ходе арабо-израильских войн», — отметил востоковед.

Еврейские поселения на этих территориях могут столкнуться с радикальным ответом со стороны сирийцев, которые с ненавистью относятся к колонизаторам. Обострение ситуации в регионе и на Голанских высотах неизбежно.

Между тем Трамп и Нетаньяху не собираются останавливаться — на днях Белый дом представил план по так называемой «сделке века» — радикальному переустройству Палестины для включения ее в мировое экономическое сообщество. План, созданный советником (и зятем) Трампа Джаредом Кушнером, предполагает инвестиции в Палестину в размере 50 млрд долларов в течение десяти лет и полное преобразование транспортной, жилищной и политической инфраструктуры сектора Газа и западного побережья реки Иордан — последних территорий, оставшихся под контролем Палестинской автономии. Трамп и Кушнер не жалеют красивых слов, пытаясь убедить международное сообщество в том, что этот план позволит превратить Палестину в мирный и прекрасный район Израиля — а заплатят за все, как обычно, не США, а монархии Персидского залива.

Борис Долгов отметил, что «сделка века» представляет собой попытку заткнуть рты лидерам Палестинской автономии с помощью денег. Собеседник ФАН напомнил, что арабские лидеры — в том числе и участники Конференции арабских политических партий в Дамаске — резко осудили план Трампа.

«Широко разрекламированная «сделка века» — попытка подменить решение палестинской проблемы финансово-экономическим жестом. [Трамп обещает] большие суммы, инвестиции, якобы создание рабочих мест и повышение уровня жизни в Палестинской автономии — но как это будет выглядеть в реальности, это большой вопрос, — отметил Долгов. — Сама постановка вопроса подозрительна — многие палестинцы считают «сделку века» подкупом руководства и истеблишмента Палестинской автономии для того, чтобы закрыть вопрос о создании палестинского государства».

«Сделка века» нацелена на внесение раскола в палестинское общество — большинство палестинцев с ней вряд ли согласится, однако США и Израиль могут попробовать опереться на соглашательское меньшинство или попытаться создать «новую элиту».

«[»Сделка века»] это вновь попытка затянуть решение палестинской проблемы», — подчеркнул востоковед.

Объявленная лидером другого государства аннексия Голан является частью политики по расширению Израиля, и спешное размещение на Голанских высотах поселений вопреки решениям ООН является попыткой закрепить статус-кво.

«Сейчас, когда Трамп и Штаты полностью поддерживают Израиль, эта политика будет продолжаться, — предупредил собеседник ФАН. — Это ползучая аннексия, на которую будет реагировать арабское население. Часть арабов прибегнет к насильственным методам, что вновь приведет к обострению ситуации».

Новые выступления могут произойти уже в самое ближайшее время, предупредил Борис Долгов.

«Эта реакция может быть спонтанной, а может быть организованной выступающими против Израиля палестинскими организациями (ХАМАС, ФАТХ, «Организация освобождения Палестины». — Прим ФАН). Конечно, Израиль будет к этому готовиться. Я думаю, если это будет готовиться, акции можно ожидать в течение ближайших недель», — подвел итог востоковед.

Ранее эксперт в беседе с ФАН предупреждал, что скандальное решение Трампа аннексировать Голанские высоты в пользу Израиля сможет существенно поднять позиции Сирии в арабском мире и может привести к новому масштабному арабо-израильскому конфликту.