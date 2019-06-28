Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате» в июле

Осака, 28 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках G20 в Осаке предложил обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта на саммите «нормандской четверки» в июле.

На встрече с Путиным Макрон отметил, что динамика отношений РФ и Франции была задана в рамках визита российского президента в Версаль и последующего визита Макрона в Санкт-Петербург.

Президент Франции добавил, что у Москвы и Парижа также в ближайшие две недели есть шанс улучшить отношения. Макрон напомнил, что в июле состоится встреча в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел РФ и Франции.

«Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате», — заявил Макрон.

Также Макрон предложил Путину обсудить ситуацию вокруг Ирана, урегулирование в Сирии. Президент Франции подчеркнул, что положение в этих странах представляет особый интерес для Москвы и Парижа.

Беседа лидеров двух стран состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии. Главы России и Франции встретились в резиденции Путина, которую он занимает в дни саммита G20 в японской Осаке. В ходе встречи Макрон пригласил Путина на Парижский форум мира, президент РФ приглашение принял. Путин в свою очередь пригласил Макрона посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Примечательно, что во время встречи президенты обращались друг к другу на «ты».