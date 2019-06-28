МИД РФ оценил вклад российских военных в возобновление работы миротворцев ООН в Сирии

Москва, 28 июня. Военные РФ внесли весомый вклад в восстановление работы Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) между Израилем и Сирией. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

27 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2477, которая продлевает мандат Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на сирийских Голанских высотах.

«Отмечаем, что заметный вклад в возобновление полноценного функционирования СООННР, осложнившегося в условиях внутрисирийского конфликта, внесли российские военные, находящиеся в Сирии», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что продление мандата СООННР подтверждает резолюцию 242 Совета Безопасности ООН, которая предполагает вывод вооруженных сил Израиля с территории, оккупированной в 1967 году в ходе Шестидневной войны.

Напомним, Голанские высоты являлись территорией Сирии до 1967 года. В ходе Шестидневной войны Израиль незаконно оккупировал Голанские высоты. К 1973 году после череды арабо-израильских конфликтов стороны достигли перемирия. В 1974 году на Голанских высотах были размещены миротворческие силы ООН.

В 2013 году после вторжения террористов на территорию Сирии миротворческие силы ООН прекратили свою деятельность на Голанских высотах. В 2018 году российские военные разместили наблюдательные пункты в районе Голанских высот, после чего миротворцы ООН возобновили патрулирование этих территорий.