Главные новости 28 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 28 июня.

Более 200 населенных пунктов в восьми украинских областях остаются обесточенными из-за непогоды, сообщила Госслужба по ЧС. Более 200 украинских городов остались обесточенными из-за непогоды.

Погибшие были сотрудниками правоохранительных органов и ехали из Нижнего Новгорода в Самару после прохождения первоначальной подготовки. Жуткое смертельное ДТП с грузовиком на трассе Ульяновск — Самара. ФАН-ТВ.

Журналисты долго отказывались покидать встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20. Журналисты долго отказывались уходить со встречи Путина и Трампа на G20.

Водителям посоветовали альтернативные маршруты к аэропорту «Шереметьево» из-за сильного подтопления подъездных дорог. Водителям объяснили, как объехать подтопленные дороги к аэропорту «Шереметьево».

Алексей Миллер рассказал, что будет с поставками газа в ЕС после окончания срока действия текущего транзитного контракта. Глава «Газпрома» ответил шуткой на вопрос о транзите газа через Украину в 2020 году.

Документальный фильм «Суданская весна» рассказывает об истинной подоплеке происходящего в этой стране. Суданцы сняли документальный фильм об истинном лице протестов в их стране.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал проверить слова президента Украины Владимира Зеленского на госизмену. Ляшко заподозрил Зеленского в госизмене.

Премьер Украины Владимир Гройсман предложил отправить в «многомесячный отпуск» главу украинского МИД Павла Климкина. Гройсман предложил Зеленскому «избавиться» от Климкина.

Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом. Дмитрий Песков рассказал, что было внутри. Песков рассказал, что было в термосе Путина на ужине лидеров стран G20.

В РФ ничего не имеют против геев, но некоторые вещи избыточны, заявил Владимир Путин. Путин рассказал об отношении в России к нетрадиционной ориентации.