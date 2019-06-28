Порошенко останется на свободе только до августа, заявили в Киеве

Киев, 28 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко, который стал фигурантом уже восьми уголовных дел после своей отставки, до сих пор остается на свободе лишь потому что расследования тормозит генпрокурор Юрий Луценко. Такое мнение высказал в пятницу украинский юрист Андрей Портнов, который лично был инициатором уголовного преследования экс-президента.

По его словам, «зацепившийся за стул» Луценко и его заместитель Стрижевская на сегодняшний день борются с каждым следственным действием и ходатайством в отношении Порошенко. Однако до конца августа ситуация кардинальным образом изменится, когда место генпрокурора займет другой человек. Портнов подчеркнул, что преемнику Луценко останется лишь завизировать все те документы с обвинениями, которые не перестают подавать юристы.

«Мы ничего не делаем зря и не работаем на корзину. Все готово к быстрым и жестким процессуальным действиям. Мы работаем и параллельно ждем любого нового прокурора, продолжаем офшорное направление и не прекращаем наступление на преступное кубло», — пишет Портнов в Telegram.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко является одним из представителей команды Порошенко и приходится кумом бывшему президенту. Глава надзорного органа никогда не скрывал своей ангажированности и открыто призывал украинцев голосовать за Порошенко во время президентских выборов 2019 года. Украинские СМИ неоднократно критиковали Луценко за то, что он занял пост генпрокурора, не имея юридического образования (Верховной раде пришлось принимать под Луценко отдельный закон, который отменяет это требование), а также за то, что он игнорирует коррупционные преступления окружения своего кума.

Порошенко между тем стал фигурантом уже восьми уголовных дел. Он подозревается в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, назначении правительства без создания коалиции в Верховной раде и госизмене. Последнее обвинение касается решения Порошенко направить в Керченский пролив три бронекатера, которые вторглись в российские воды.

На прошлой неделе экс-президента уже вызывали на допрос в Госбюро расследований. Следователи планируют изъять документы в банках, а также в администрации президента Украины. Суд удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам.