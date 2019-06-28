Сто тысяч школьников приняли участие в интерактивном экоуроке от Минприроды России

Интерактивные экологические уроки «Вода России: Лаборатория чистой воды» проходят с 22 марта 2019 года под руководством более 10 тысяч педагогов во всех регионах страны. Это уже пятое занятие из тематической серии, организованной министерством природы РФ в рамках программы «Вода России» при поддержке движения ЭКА. В общей сложности урок выслушали более 100 тыс. учащихся средних и старших классов.

Вместо скучной лекции ребятам предложили увлекательное исследование: под руководством педагогов дети организовывали настоящие лаборатории, проводили опыты с водой, проектировали и тестировали собственные водяные фильтры. Это позволило им на практике усвоить простую истину: загрязнить воду легко, а очистить — очень сложно.

Кроме того, в рамках занятий школьники познакомились с профессиями. связанными с охраной водных ресурсов классов познакомились с профессиями, которые связаны с охраной водных ресурсов, а также прошли интерактивное тестирование и попробовали себя в проектной работе с помощью исследовательского квеста.

«Школьные уроки в течение 5 лет остаются одним из самых популярных проектов среди детей и молодежи, которые мы проводим в рамках ФЦП «Вода России», — отметил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин. — С помощью интересных, игровых форматов ребята быстро включаются в занятие и воспринимают новую информацию с удовольствием. Я выражаю большую благодарность учителям, с которыми мы работаем над общим делом — передать ребятам прикладные знания и навыки о том, как сохранить водное богатство России».

Надо отметить, что методички для проведения урока «Вода России: Лаборатория чистой воды», по-прежнему в свободном доступе на сайте водныйурок.рф вместе с другими уроками тематической серии, посвященной великим рекам России и культуре водопотребления.

Чтобы провести такое занятие, достаточно просто зарегистрироваться на сайте и скачать соответствующий пакет методических материалов. Среди программ есть уроки для старшей, средней и младшей школ.

«На увлекательных уроках серии «Вода России» ребята открывают для себя множество интересных и важных знаний о воде и способах сбережения этого бесценного ресурса, — поделилась впечатлениями об уроках от Минприроды Ольга Жигунова, учитель начальных классов гимназии №3 города Иркутска. — В ходе занятий ученики узнали о качестве воды, способах ее очистки и бережном отношении к водным богатствам нашей страны и сделали полезную памятку по сохранению воды и бережному к ней отношению, которая им пригодится в повседневной жизни».

Напомним, за 5 лет существования проекта всероссийские уроки серии «Вода России» провели в своих классах более 35 000 учителей по всей стране. Цель проекта — в увлекательной игровой форме рассказать ученикам о ценности воды и научить их заботиться о ней каждый день, соблюдая простые правила водосбережения.