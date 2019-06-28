Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы. События дня. ФАН-ТВ

Лидеры крупнейших экономически развитых стран сегодня собрались в японской Осаке. В Стране восходящего солнца проходит саммит G20. Это масштабный форум, на котором лидеры России, США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Китая и других стран обсуждают глобальные проблемы. В этот раз в центре внимания — честная и свободная торговля, цифровизация и экология. «Двадцатка» должна договориться о прекращении выброса пластика в мировой океан до 2050 года.

На обсуждение тем, которые волнуют весь мир, выделено два дня. Первый уже прошел и запомнился двусторонними переговорами.

Еще до начала саммита многие журналисты задавались вопросом, пройдет ли встреча Дональда Трампа и Владимира Путина? И она состоялась. И даже, вместо привычного часа разговор затянулся еще на 20 минут. Обсуждали ситуацию в Сирии, Венесуэле, на Украине. Некоторые темы Дональд Трамп озвучил до начала переговоров.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», — отметил президент США Дональд Трамп.

Главы Кремля и Белого дома заявили: в улучшении двусторонних отношений заинтересованы не только Россия и США, но и другие страны. После переговоров Владимир Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы. На что глава Штатов отреагировал положительно.

А, вот, встреча с премьер-министром Великобритании проходила отнюдь не на дружеских нотах. Тереза Мэй чуть ли не с порога заявила российскому лидеру, что считает нормализацию отношений невозможной. По ее мнению, от Москвы якобы продолжает исходить «угроза». Кроме того, Мэй заявила, что у Британии якобы есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери. Очень похоже, что это просто очередные слова. Наша страна неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к этой ситуации.

Отметим, что, вероятнее всего, Мэй в последний раз встретилась с Путиным в роли премьер-министра. Уже в июле она оставит должность главы британского правительства.

На этом переговоры не закончились. На полях саммита прошла трехсторонняя встреча Россия — Индия — Китай. Страны обсудили борьбу с терроризмом, культурный обмен и торговые отношения.

«Как представляется, наши государства могли бы, например, совместно выступить в пользу укрепления авторитета Всемирной торговой организации и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли. Другая важная задача — вместе поддержать усилия по реформированию Международного валютного фонда. В более широком плане наше сотрудничество в формате РИК могло бы стать примером для создания современного, справедливого, многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкций», — подчеркнул российский лидер.

Всего же за два дня на полях саммита президент России проведет не менее 12 переговоров. Каковы будут их итоги, и к каким общим знаменателям придут лидеры стран G20? Узнаем уже завтра.