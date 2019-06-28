Петербургские «Адмиралтейские верфи» построят подлодки нового поколения

Москва, 28 июня. Две дизельные подводные лодки «Лада» получит ВМФ России в рамках госконтракта, заключенного на международном форуме «Армия-2019».

Глава Минпромторга России Денис Мантуров на полях форума рассказал, что был подписан контракт на 76 самолетов Су-57 до 2027 года, Ми-28 порядка 100 единиц.

В присутствии президента России Владимира Путина были подписаны 46 контрактов. В мероприятии приняли участие представители петербургского предприятия «Адмиралтейские верфи» на строительство субмарин «Лада».

«Армия-2019» проходит в центре «Патриот» в Московской области. На форум приехали представители более 1,3 тысячи предприятий, которые представляют более 27 тысяч образцов военной продукции.

Ранее сообщалось, что на площадке форума стали известны технические характеристики российской ракеты «Сармат». В подмосковной Кубинке состоялось авиашоу с участием истребителей и вертолетов ВКС РФ.

В рамках работы форума представили 40 новинок отечественного оборонно-промышленного комплекса.