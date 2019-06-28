Путин пригласил Макрона посетить Россию на 75-летие Победы

Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20 в Японии пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Встреча лидеров двух стран состоялась в резиденции Путина, которую он занимает в дни саммита G20 в японской Осаке. Во время беседы французский лидер пригласил российского коллегу принять участие в Парижском форуме мира. Путин пообещал, что постарается посетить мероприятие, и в ответ пригласил Макрона посетить Россию.

Примечательно, что во время встречи президенты обращались друг к другу на «ты».

«Хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне», — обратился российский лидер к Макрону.

Напомним, ранее на полях саммита Путин пригласил американского президента Дональда Трампа приехать в Россию на празднование 75-летия Победы. Как уточнил помощник российского лидера, глава Белого дома позитивно отреагировал на предложение главы РФ, с которым они беседовали в Осаке на протяжении полутора часов.

По словам помощника президента РФ, в ходе беседы был отмечен вклад советского народа в Победу во Второй мировой войне.

Тем не менее, как сообщил представитель Белого дома, Трамп пока не подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в России. Несмотря на это, президент США, по его словам, считает важным почтить память солдат союзников, павших во Второй мировой войне.