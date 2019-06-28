Белоруссия назвала сумму ущерба от инцидента на нефтепроводе «Дружба»

Минск, 28 июня. Белоруссия за три месяца потеряла из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба» около 23 млн долларов. Об этом в пятницу заявил генеральный директор «Гомельтранснефть Дружбы» (белорусская часть нефтепровода «Дружба») Олег Борисенко.

«За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 млн тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 млн долларов», — отметил он.

Борисенко добавил, что белорусская сторона предложила российским партнерам два варианта урегулирования ситуации. Первый — прокачка до конца года ранее заявленных на 2019 год объемов нефти (59,75 млн тонн). Второй — компенсация ущерба путем увеличения тарифа на транзит нефти на 21,7%, пишет агентство «Белта».

По словам директора «Гомельтранснефть Дружбы», в российско-белорусском договоре предусмотрена возможность изменения тарифов в случае непредвиденных обстоятельств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе. Между тем в России арестовано уже шесть человек в связи с поставкой в Белоруссию загрязненной нефти, передает RT.

Ранее Белоруссия заявила о существенном падении качества нефти, которая поступает через республику по транзитному трубопроводу «Дружба». Минск принял решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии. В конце апреля президент РФ Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Российский лидер заверил Лукашенко, что данный инцидент будет самым серьезным образом расследован и получит принципиальную оценку. Транснефть» рассчитывает на то, что работа трубопровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля.