Путин пообещал Макрону приехать на Парижский форум мира
Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин пообещал французскому коллеге Эммануэлю Макрону приехать на Парижский форум мира. Беседа лидеров двух стран состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии.
Главы России и Франции встретились в резиденции Путина, которую он занимает в дни саммита G20 в японской Осаке.
Президент в ходе разговора с Макроном подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров России. У Москвы и Парижа, по его словам, накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества по многим направлениям. Страны, в том числе, знают о существующих проблемах и обсуждают их решение, добавил глава государства.
Во время беседы французский лидер пригласил российского коллегу принять участие в Парижском форуме мира. Впервые проведенный в ноябре 2018 года, он пройдет во второй раз с 11 по 13 ноября в большом зале столичного парка Ла-Виллет.
«Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться», — ответил Путин.
Напомним, Парижский форум мира был создан в качестве международной дискуссионной площадки высокого уровня. Его целью является прямой диалог по актуальным вопросам международной напряженности.
Стоит отметить, что российский лидер в прошлом году посетил Парижский форум мира. В столице Франции глава России в целом принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.