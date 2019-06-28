Путин и Трамп выбрали разные напитки на G20

Осака, 28 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на торжественном приеме от имени хозяина саммита G20, премьер-министра Японии Синдзо Абэ предпочли разные напитки — российский лидер пил чай, а американский — вино.

Путин продолжил неформальное общение с коллегами по «Большой двадцатке» на торжественном приеме. В частности, российский лидер поговорил со своими соседями по столу — Абэ, Трампом, немецким канцлером Ангелой Меркель и с сидящими напротив французским президентом Эммануэлем Макроном и председателем Китая Си Цзиньпином.

Лидеры «двадцатки» оживленно беседовали и шутили. Несколько раз главы государств поднимали свои бокалы и чокались ими.

Американский президент во время торжественного приема пил красное вино. Путин держал в руке керамическую кружку с крышкой. Ранее российский лидер в беседе с журналистами сообщил, что пьет из этой кружки чай. По его словам, крышка позволяет напитку оставаться теплым дольше.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет с 28 по 29 июня в японской Осаке.

Глава российского государства в пятницу провел переговоры с американским коллегой, стороны обсудили темы Ирана, Венесуэлы, Сирии и Украины. Путин также встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель.