ЦБ РФ сообщил о росте внешнего долга России

Москва, 28 июня. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля текущего года составил 468,85 миллиарда долларов, что на 3,1% выше показателя на начало года. О росте показателей свидетельствуют материалы, опубликованные на официальном сайте Центрального банка России.

Как сообщал в апреле глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом перед депутатами Госдумы, внешний долг России в 2018 году существенно сократился, он уменьшился более чем на 60 миллиардов долларов. Руководитель Кабмина РФ также заявил об увеличении международных резервов страны почти на 30 миллиардов долларов.

О сокращении внешнего долга России объявлял в январе и Центральный банк. По данным регулятора, показатель за минувший год сократился на 12,4% — до 453,7 миллиарда долларов. При этом в начале 2018 года размер долга достигал 529,1 миллиарда долларов, что на 2,9% выше, чем в январе 2017 года.

Объем внешнего долга на начало года, как сообщали в ЦБ РФ, находился на минимальном уровне с 1 апреля 2009 года. Тогда он достигал 445,5 миллиарда долларов. Максимум в 732,8 миллиарда долларов был зафиксирован в августе 2014 года.

Общая задолженность госсектора сократилась в прошлом году с 54,8 миллиарда долларов до 43,4 миллиарда долларов, добавляли представители регулятора.

При этом золотовалютные резервы России в 2018 году впервые превысили ее внешний долг. Как объяснил накануне президент РФ Владимир Путин в интервью The Financial Times, золотовалютные резервы нужны стране в качестве системы безопасности, чтобы она чувствовала себя уверенно.