Петербуржец создал благотворительный профсоюз для защиты прав инвалидов

Правозащитная «карьера» молодого петербуржца Никиты Сорокина началась около 10 лет назад. Будучи инвалидом, он на своем опыте знает, как тяжело его товарищам по несчастью отстаивать свои интересы и насколько общество порой не готово воспринимать всерьез проблемы людей с ограниченными возможностями.

Сейчас за плечами у Никиты создание собственного узкоспециализированного профсоюза и годы общественной деятельности — борьбы, дошедшей однажды до голодовки под воротами Смольного. Итогом стал открытый диалог с властью и возможность влиять на решение вопросов по доступной среде в Петербурге. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Начинал Сорокин с движения «Честный Петербург», где они с соратниками работали по широкому спектру вопросов: занимались проблемами ЖКХ, незаконной торговли, игорного бизнеса, инвалидов и многим другим. Им удалось организовать юридическую помощь в судах, в том числе по проблемам доступной городской среды для маломобильных групп населения.

«Нам удалось объединить несколько юристов, которые на добровольческой основе помогали людям. в том числе инвалидам, — вспоминает Никита. — Мы ходили в суды бесплатно. Со временем я понял, что придется вычленить один сектор деятельности и не разрываться на части. Иначе ты всегда где-то будешь проигрывать».

Так пришла идея создать специализированный профсоюз для инвалидов, механизм, при помощи которого можно и взаимодействовать с органами власти, и влиять на общественные процессы. Зарегистрировать свое детище по прямому профилю не удалось, поэтому активисты решили расширить охват до работников социальной сферы.

«Инвалиды работают практически только в социальной сфере, — пояснил Сорокин. — Поэтому мы пошли таким путем. И первым делом помогли группе сотрудников сетей «Полушка» и «Лайм», которым не выплатили 2 с лишним миллиона рублей зарплат. Нам удалось наладить работу с органами власти, мы познакомились с генерал-майором следственного комитета, благодаря организации работы которого людям пошли деньги».

Потом профсоюз сосредоточился на своей прямой целевой аудитории, окончательно определившись с форматом. Никаких взносов, только безвозмездная юридическая поддержка.

«Профсоюз как механизм взаимодействия определяет, кто ты. Ты больше не один человек — ты часть организации, и система воспринимает тебя именно так. Наша организация называется «Профсоюз работников социальной сферы» и сориентирован в первую очередь на инвалидов, но здоровым социальным работникам мы тоже в помощи не отказываем. Дискриминации у нас нет», — заверил Никита.

Главным достижением профсоюза общественник считает изменение отношения к инвалидам в сфере создания доступной среды. Добиться того, чтобы их услышали, на районном уровне было очень тяжело.

«Меня лично затронуло холодное отношение районных властей и нежелание говорить всерьез о проблемах инвалидов, — вспоминает Сорокин. — Одно дело, когда где-то неудачно поставлен поребрик, но его можно объехать. Но когда человек вообще не может выйти из дома, а тебе отвечают: «Да все нормально, мы ему поставили рельсы в подъезде, пусть скатывается»… Вот тогда надо спросить — а вы смогли бы скатываться по таким рельсам? Районные власти отделывались от нас отписками, пока люди, годами запертые в своих квартирах, спрашивали: «Ну как там, Никита? Этой весной мы сможем выйти на улицу?» Нас продолжали игнорировать, поэтому я принял непростое решение. Я против каких-то экстремальных действий, но выбора не оставалось, и зимой при поддержке других общественных организаций, в прямой трансляции я сел на морозе у Смольного, объявил голодовку».

Попытка прорваться через «районный барьер» удалась. Из Смольного к Никите вышла вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, отвечающая за социальную политику. Выслушав требования общественников, она приняла решение вместе с ними проехать по «проблемным» точкам, где убедилась, что проблемы там действительно есть.

«Я должен сказать ей огромное спасибо: она правильно оценила ситуацию, увидела проблему не только в органах власти, но и в общественных организациях. Кроме того, нам удалось выступить со своей программой перед врио губернатора СПб Александром Бегловым, чтобы рассказать о реальных проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды в плане доступной среды. Он внимательно нас выслушал. Мы быстро увидели ощутимые перемены к лучшему», — отметил Сорокин.

Концепция программы, которую предлагает профсоюз, родилась из понимания: в любом деле должен быть итоговый продукт. Сейчас общественники надеются привлечь к нему другие организации, работающие в том же направлении.