Трамп отказался говорить с премьером Испании, указав ему на его место

Осака, 28 июня. Президент США Дональд Трамп перед заседанием на саммите G20 указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место. Об этом сообщает испанская ежедневная газета El País.

По данным издания, перед началом одного из заседаний на саммите G20 исполняющий обязанности премьера Испании оказался рядом с главой Белого дома Дональдом Трампом. Санчес и Трамп обменялись коротким приветствием, после чего испанский политик попытался что-то еще сказать лидеру США. Однако Дональд Трамп отказался говорить с Санчесом, невежливо указав премьеру на его место, после чего лидер США проследовал дальше. В ответ на лице Санчеса появилась грустная улыбка.

Pedro Sánchez se ha ido a su sitio con una sonrisa tras el gesto burlón de Trump, que le ha mandado sentar https://t.co/oRfSsktsko pic.twitter.com/j9MmuG2H1X — EL PAÍS (@el_pais) 28 июня 2019 г.

Позднее источник в испанском кабинете министров сообщил, что президент США был вежлив и сказал Санчесу, что ему нравится Испания. При этом источник отметил, что жест Трампа не нес никаких оскорбительных смыслов.

28 июня в Японии стартовал саммит «Большой двадцатки». Саммит G20 проходит в городе Осака, который является крупным портовым и торговым центром, расположенным на острове Японского архипелага Хонсю. Утром на полях саммита состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, которые длились около полутора часов. В ходе двусторонней встречи главы государств обсудили глобальную стратегическую стабильность, а также обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Украине.