Как знаменитая «Синяя птица» стала вездеходом для космонавтов

Каждый раз для встречи космонавтов с орбиты в район возможного приземления космического корабля Россия направляет весьма необычный автомобиль — Зил-49061. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

ЗИЛ-49061 или «Синяя Птица» — это трехосный полноприводный плавающий автомобиль, созданный на базе советского вездехода ЗИЛ-4906. Машина изначально создавалась с одной целью: встреча экипажей космических кораблей с орбиты. Разработке самого редкого, но при этом знаменитого вездехода положил начало один не очень приятный инцидент: в 1965 году на орбиту отправился «Восход-2» с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту.

После первого и не совсем штатного выхода космонавта Леонова в открытый космос, экипаж взял курс домой. Однако при возвращении на Землю отказала автоматика, и Беляеву ничего не оставалось, как направлять спускаемый модуль вручную. В итоге корабль немного «промахнулся» и вместо запланированной казахстанской степи приземлился в тайге недалеко от Перми.

Из-за того, что спускаемый аппарат оказался в непролазных дебрях, и спасательной команде не удавалось сразу эвакуировать космонавтов, Беляеву и Леонову пришлось двое суток жить в лесу. После этого случая конструктор Сергей Королев обратился в СКБ ЗИЛ с просьбой разработать вездеход с высокой проходимостью.

Первый прототип такого транспорта был построен в 1971 году, при этом серийно машина производилась до ноября 1991 года и заменила собой семейство автомобилей аналогичного назначения ПЭУ-1. В состав комплекса входило транспортное средство специального назначения ЗИЛ-4906 (ПЭМ-1), которое как раз и решало задачи по поиску и эвакуации возвращаемых космических аппаратов и их экипажей.

Кабина «Синей птицы» может перевозить до 4 человек. В салоне с комфортом могут также разместиться 4 человека, притом, что имеется возможность установить 3 пары носилок. Пассажирский отсек Зил-49061 оснащен медицинским оборудованием, отсеками для провизии и модернизированной климатической установкой. В таком виде машина способна обеспечить автономное пребывание экипажей космических кораблей в течение 3 суток.

Автомобиль оснащается проверенным 150-сильным двигателем ЗИЛ-130 мощностью 136-185 л.с. и 10-ступенчатой трансмиссией. Подвеска торсионная, независимая, тормоза дисковые. Кузов «Синей птицы» выполнен из стеклопластика и оснащается радионавигационными приборами, а также средствами спасения. Полная масса машины составляет 11,8 тонн и способна двигаться со скоростью 75-80 км/ч по шоссе и в воде 8-9 км/ч.