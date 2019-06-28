Кадыров поддержал слова Путина о предателях родины

Грозный, 28 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента РФ Владимира Путина, который назвал предательство родины — самым мерзким преступлением, которое только можно представить.

«Предательство своего отечества, родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом», — пишет Кадров в Telegram.

Политик также раскритиковал россиян, которые поддерживают «врагов России». Он подчеркнул, что любые попытки создать в России «пятую колонну» следует воспринимать как предательство и измену.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times. Комментируя инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Путин заявил, что предательство является самым большим и мерзким преступлением, и оно несомненно должно быть наказано. При этом Путин подчеркнул, что Скрипаль уже понес наказание — он был арестован в России, получил срок и провел в тюрьме пять лет.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России. Примечательно, что за год проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств.