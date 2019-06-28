Крымчане и гости Севастополя изучают военные корабли и технику на форуме «Армия-2019»

Открытие Международного военно-технического форума «Армия-2019» состоялось на площади Нахимова в Севастополе 28 июня.

В рамках форума «Армия-2019» на причале Севастопольского морского вокзала выставлены для посещения корабли Черноморского флота — фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» и высокоскоростные противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор».

Заходить во внутренние помещения этих кораблей посетителям запрещено, но по верхней палубе можно гулять сколько угодно. Севастопольцы и гости города-героя с удовольствием фотографируются у ракетных комплексов и артиллерийских установок.

А на площади Нахимова люди с таким же интересом знакомятся с экспозицией военной техники. Тут представлены системы С-400 «Триумф», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-1С», а также бронемашины «Тигр», «Тайфун», БТР-80, установки «Град» и артиллерия морской пехоты. С боевыми машинами можно не только сфотографироваться, но и залезать в кабину, все внутри потрогать и изучить. Рядом, на информационных стендах, представлены тактико-технические характеристики вооружений.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что на статический и динамический показ военной техники в Севастополе привлекли более 15 соединений и частей флота, Южного военного округа, а также Росгвардии и МЧС.

«Основная площадка форума откроется завтра, 29 июня, в парке «Патриот» Южного военного округа и на аэродроме Южный. Будет и статический показ всей имеющейся на Черноморском флоте техники, и динамический», — уточнил вице-адмирал.

Посетители форума отмечают, что им важно знать, какими оборонными способностями обладает сегодняшняя Россия.

«У нас растут дети, и мы хотим, чтобы они жили тихо, спокойно, мирно, без пуль над головами. Поэтому мы хотим знать, что их надежно охраняют», — сказал корреспонденту Федерального агентства новостей гость форума Александр Ярославкин.

Посетительница выставки военных кораблей Лариса Сусанова отметила, что по телевизору часто показывают вооружение российской армии, но гораздо интереснее — увидеть и потрогать его вживую.