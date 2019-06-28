Стало известно, зачем сотрудник Белого дома потрогал российский флаг в Осаке

Осака, 28 июня. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходила на условной территории США в здании, где проводился саммит G20. За подготовку помещения к встрече лидеров РФ и США отвечали сотрудники Белого дома.

Перед встречей Путина и Трампа в помещении установили российские и американские флаги. Сотрудник Белого дома потрогал российский флаг, пытаясь его расправить. Однако проблемы возникли с американским флагом – полотнище отказывалось держаться.

«Помощники в белых перчатках разглаживали российские и американские флаги. За российский отвечал сотрудник Белого дома – эта комната условно относится на саммите к территории США. С американским полотнищем что-то не то, его привязывают к флагштоку», — сообщил корреспондент «Россия 24».

Во время встречи с журналистами царил настоящий хаос – журналисты американских СМИ выкрикивали вопросы, которые едва можно было разобрать из-за общего шума. Лидерам РФ и США ничего не оставалось, кроме как посмеяться над происходящим. Трамп сравнил повышенное внимание журналистов с премией «Оскар».

По окончании встречи с журналистами Путин и Трамп пожали руки членам делегаций противоположной стороны. Американский лидер даже проводил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова похлопыванием по плечу.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японском городе Осака 28 и 29 июня. В рамках первого дня саммита российский лидер провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух президентов продлилась 1 час 20 минут. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, на переговорах Путина и Трампа царила конструктивная атмосфера. Лавров подчеркнул, что лидеры США и РФ выразили готовность обсуждать широкий спектр вопросов от экономики до стратегической стабильности.