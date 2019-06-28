На «Армии-2019» представлены уникальные российские тепловизоры

Уникальные российские тепловизоры НПЦ «Спектр-АТ» привлекли внимание посетителей Международного военно-технического форума «Армия-2019», проходящего в Подмосковье. Именно такие приборы помогают российским спецназовцам обнаруживать цели в темноте, в тумане и при других неблагоприятных условиях.

Генеральный директор Научно-производственного центра антитеррористической и криминалистической техники «Спектр-АТ» Алексей Ковалев рассказал Федеральному агентству новостей о созданных ими тепловизорах, рассказал о будущих разработках Центра, а также поделился впечатлениями от крупнейшего в России военного форума.

Для дипломатов и спецназовцев

— Алексей Васильевич, что позволяют делать представленные на выставке приборы?

— В 1985 году, еще в Советском Союзе, мы сделали первый отечественный неохлаждаемый тепловизор. Была такая форма работ с государством, как постановление ЦК КПСС и правительства Советского Союза. Вслед за ним выпускалось решение Военно-промышленного комитета. В рамках этих работ мы были первыми, кто произвел отечественный портативный неохлаждаемый тепловизор.

Он решал проблемы обеспечения безопасности советских загранпредставительств: посольств, консульств. Тогда он назывался портативным: его легко держали на плече, а сбоку висела большая аккумуляторная батарея. Но это был первый аппарат в своем роде…

— Очевидно, прогресс с тех пор не стоял на месте...

— Да, размеры стали гораздо меньше. Мы делаем портативные тепловизоры на любого потребителя. Одним потребителям нужен тепловизор маленький, совсем небольшого размера. Допустим, спецназ работает в условиях населенного пункта или в помещении, и он должен иметь маленький, не тяжелый прибор.

«Чтобы мне идти с аппаратурой в горы? Лучше взять лишних патронов, чем лишний прибор», — говорил мне один спецназовец. Вот, пожалуйста, самый легкий, маленький, серийно выпускаемый тепловизор, стоящий на вооружении в МВД, Росгвардии, министерстве обороны, — «Катран-1».

— А это что за аппарат?

— Следующий прибор, «Катран-2М». Он работает уже на большее расстояние, имеет большее количество функций и, естественно, большие габариты.

А вот «Катран-3Б» — прибор, который стоит во всех службах в табеле положенности. Это и ФСБ, и МВД, и Минобороны — они его закупают.

Всевидящее око

— Представлены ли здесь последние достижения вашего центра?

— Новейший прибор, который здесь представлен в качестве нашего флагмана, — это «Катран-4», с расширенными функциями. Это не просто прибор наблюдения, он позволяет обнаружить на расстоянии более 2000 метров человека, определить его как цель, рассчитать до него расстояние, азимутальный угол и угол склонения, а также вычислить координаты, чтобы грамотно поступить в дальнейшем.

— Вы производите только маленькие тепловизоры?

— Мы создаем и стационарные многоканальные тепловизионные комплексы для решения специальных задач. Делаем тепловизионные прицелы, приборы наблюдения, обнаружения и наведения на цель.

Это устройство позволяет использовать оружие в любую погоду: ночью, в дыму, в пыли, при встречном солнечном освещении. Специалист не будет зависеть от погодных условий и времени суток.

— Ваши тепловизоры рассчитаны только на силовиков?

— Для гражданской сферы отдельно мы не делаем тепловизоров. Наше объединение называется «Научно-производственный центр антитеррористической и криминалистической техники». Мы делаем все для тех, кто занимается обеспечением антитеррористических мероприятий и расследованием криминальных дел.

Но здесь, на форуме, были специалисты, которые занимаются промышленной диагностикой, они беседовали с нами. Они также используют нашу продукцию. В целом, тепловизоры предназначены для решения проблем, связанных с диагностикой чего-либо.

— Что вы планируете улучшать в тепловизорах следующего поколения?

— Спортсмены говорят: «Быстрее. Выше. Сильнее». А мы говорим — компактнее, умнее, дальше.

Умнее! Мы работаем над прибором, который не только обеспечивает наблюдение, но и выявляет цель, распознает ее и позволяет оператору принять решение, сопровождать ли цель дальше или дать команду на то, что необходимо предпринимать с ней. Целью здесь может выступить как вооруженный человек, так и обычный грибник, и даже животное, например корова или лось.

Смысл в том, чтобы не оператор рассматривал объект в тепловизор, а сам прибор в автоматическом режиме распознавал и идентифицировал цель.

Бинокль с мозгами

— За счет чего можно этого достичь?

— Для этого мы делаем специальные тепловизионные многоканальные системы: двух- и трехканальные. Вторым тут может быть телевизионный канал, высокочувствительный к свету, третьим — SWIR-канал, канал ближнего ИК-излучения. Может также использоваться канал, приравненный по спектру к прибору ночного видения.

То есть в разном диапазоне длины волны мы можем видеть то, что нам необходимо. А затем, микшируя, сравнивая, накладывая изображения друг на друга, тепловизор с высокой точностью будет вычислять местоположение цели.

— То есть картинка для оператора будет улучшаться?

— Да. Мы будем идти по пути наделения «мозгами» тех приборов, которые мы сегодня делаем.

— Как вы могли бы оценить этот форум? Может быть, вы уже заключили какие-то конкретные договоренности?

— Нет, на форуме пока не было достигнуто никаких договоренностей, но интерес к нашим приборам большой. Много поступало предложений по улучшению, доработкам, видоизменению приборов.

На форуме «Армия-2019» мы впервые. Раньше мы в основном выставлялись на экспозиции «Интерполитех», это наше профильное мероприятие. Мы там постоянный участник всех выставок. На этом же форуме поприсутствовать нас уговорили представители заказчика — Минобороны. В 2018 и 2019 годах мы поставили на снабжение министерства обороны пять наших приборов.