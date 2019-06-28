Лолита лишилась голосовых связок из-за многолетнего пения

Москва, 28 июня. Эстрадная певица Лолита Милявская откровенно рассказала о проблемах с голосовыми связками. Европейские медики после тщательного осмотра заявили об их отсутствии.

По ее словам, фониатр, к которому она обратилась в Германии из-за проблем с голосом, заявил, что связок у исполнительницы давно нет. Причина того, что певица их лишилась, — многолетнее пение. Выяснилось, что за 35 лет выступлений они стерлись, и этот физиологический процесс не остановить.

«Теперь для меня главное – использовать то, что осталось для живого пения», — цитирует ее «Собеседник».

Однако врач поспешил успокоить известную певицу, подчеркнув, что примеры таких ситуаций в мире есть, после поставленного диагноза люди все же продолжали заниматься любимым делом. Он посоветовал исполнительнице беречь голос.

Милявская прислушалась к рекомендациям фониатра. Теперь она старается меньше говорить перед выступлениями, а также полностью отказалась от караоке.

«В нашей работе ничего веселого нет! Улыбка только для красной дорожки! Все остальное – тяжкий труд!» — констатировала певица, подчеркнув, что за многие годы работы так и не научилась выступать под фонограмму.

Ранее звезда российской поп-сцены призналась, что в молодости комплексовала из-за лишнего веса. Она пыталась избавиться от килограммов с помощью диет и спортивных упражнений, однако вес все равно возвращался. Со временем артистка все же перестала бороться с природой и оглядываться на чужое мнение. Однако к такому состоянию Лолита пришла только в 55 лет.

В мае, напомним, Лолита стала участницей юмористического шоу блогера Ильи Соболева «Площадка для оскорблений». В рамках проекта она жестко унизила известного рэпера, указавшего на ее килограммы и алкоголизм.