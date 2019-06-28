Бузова огорчила фанатов своей кошачьей походкой

Москва, 28 июня. Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой не оценили ее «соблазнительное» видео в купальнике и на каблуках.

Звезда шоу-бизнеса опубликовала в Instagram видеоролик, на котором она пытается соблазнительно пройтись перед камерой. 33-летняя знаменитость щеголяет по красной дорожке в черном сплошном купальнике и туфлях на небольшом каблуке — она эротично вышагивала, кружилась и кокетливо улыбалась на камеру.

«Кошачья походка», — написала телеведущая «Дома-2» на английском языке.

Многие поклонники были восхищены фигурой звезды, однако часть фанатов осталась разочарованной от увиденного.

«Все равно не секси, выглядит нелепо. Ужасно антисексуальная», — написал один из ее подписчиков. «Фигура хорошая. Попа, ноги, но подача… Какая-то пародия на сексуальность», — считает юзер. «Как цирковая лошадь. Цок-цок», — добавил комментатор.

Примечательно, что за пару часов до публикации Бузовой аналогичный ролик опубликовала актриса театра и кино Настасья Самбурская. Артистка прошлась в алом купальнике и босоножках на шпильках по дорожке рядом с бассейном.

«Спасатели Малибу», — прокомментировала свой образ Самбурская.

Не исключено, что Бузовой понравился образ 32-летней артистки, и она решила его повторить.