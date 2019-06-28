Беглов сообщил, что малый бизнес приносит Петербургу 30% налогов

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов оценил вклад малого бизнеса в развитие города. Он отметил, что в этой сфере работает порядка 400 тысяч организаций.

Градоначальник на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства сказал, что 400 тысяч предприятий дают рабочие места миллиону человек.

Порядка 37% малого бизнеса в Петербурге занимается торговлей, 10% — строительством, почти 7% — обрабатывающей промышленностью. Малый бизнес приносит городу 30% налогов, добавил Беглов.

«Для нас это важно. Я встречаюсь с представителями промышленности. Мы договариваемся, чтобы больше заказов переходило малому и среднему бизнесу», — сказал градоначальник, его слова передает «Телеканал Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что Беглов встретился с коллективом «Балтийского завода» в Петербурге. Ему рассказали о строительстве атомных ледоколов.