Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов сообщил, что малый бизнес приносит Петербургу 30% налогов

640
0 Оставить комментарий

Беглов сообщил, что малый бизнес приносит Петербургу 30% налогов

Санкт-Петербург, 28 июня. Глава Петербурга Александр Беглов оценил вклад малого бизнеса в развитие города. Он отметил, что в этой сфере работает порядка 400 тысяч организаций.

Градоначальник на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства сказал, что 400 тысяч предприятий дают рабочие места миллиону человек.

Порядка 37% малого бизнеса в Петербурге занимается торговлей, 10% — строительством, почти 7% — обрабатывающей промышленностью. Малый бизнес приносит городу 30% налогов, добавил Беглов.

«Для нас это важно. Я встречаюсь с представителями промышленности. Мы договариваемся, чтобы больше заказов переходило малому и среднему бизнесу», — сказал градоначальник, его слова передает «Телеканал Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что Беглов встретился с коллективом «Балтийского завода» в Петербурге. Ему рассказали о строительстве атомных ледоколов.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров