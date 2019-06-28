Садальский рассказал, почему Аллу Покровскую не похоронили на Новодевичьем кладбище

Москва, 28 июня. Известный актер Станислав Садальский рассказал о последней воле театральной актрисы и режиссера Аллы Покровской, которая скончалась 25 июня в Москве.

«Спросил у Миши Ефремова, почему хоронят не с папой на Новодевичьем? Миша сказал: «Она хотела с мамой», — цитирует Садальского Пятый канал.

Напомним, что Алла Покровская скончалась в минувший вторник на 82-м году жизни. По словам Михаила Ефремова, его мать тяжело болела, а последние две недели провела в реанимации. Актер указал, что Покровская боролась сразу с несколькими недугами. Народной артистке РСФСР требовалось переливание крови, которое медики не могли сделать из-за болезни печени.

Знаменитый коллега Покровской — Валентин Гафт, немало проработавший вместе с ней в театре «Современник» и снявшийся в нескольких фильмах, — в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал актрису потрясающим педагогом, несущим накопленное великое искусство художественного театра.

Алла Покровская закончила школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына) в 1959 году и после учебы сразу же устроилась в московский театр «Современник», где и проработала 45 лет. С 1979 года преподавала актерское мастерство в школе МХАТ и ее зарубежных филиалах. А в 2004 году Покровскую приняли в труппу МХТ имени Чехова. При этом она продолжала сотрудничество с «Современником».