Стала известна предварительная причина пожара в коттедже брата Юнус-Бека Евкурова

Магас, 28 июня. Пожар в коттедже брата Юнус-Бека Евкурова Алисхана мог произойти из-за короткого замыкания, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Дом находится в станице Троицкая Сунженского района. Сообщение о возгорании экстренные службы региона получили в пятницу днем. Огонь успел распространится на площади в 10 метров квадратных. Пожар ликвидирован.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание. Проводится опрос очевидцев произошедшего для установления окончательной причины. Правоохранительным органам предстоит выяснить, был ли это поджог или несчастный случай.

Пожар в доме 63-летнего Алисхана Евкурова начался со второго этажа, пишет KP.Ru.

Это не первое несчастье в семье Евкуровых. В феврале прошлого года сын Алисхана был найден мертвым в своем доме в Троицкой. Рядом с телом нашли охотничье ружье. В аппарате руководителя региона позже сообщили, что он случайно смертельно ранил себя в голову во время чистки ружья.

Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы Ингушетии. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, пишет RT.