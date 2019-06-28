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Названа причина крушения двух истребителей Eurofighter в ФРГ

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Названа причина крушения двух истребителей Eurofighter в ФРГ

Берлин, 28 июня. Причиной крушения двух истребителей Eurofighter Typhoon в ФРГ стала ошибка пилота, об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, анализ черных ящиков не выявил технических отклонений в работе систем самолетов. Германские следователи полагают, что, скорее всего, причиной крушения стала ошибка пилота. Летчик мог допустить ошибку при совершении маневра или неправильно расслышать команду по радиосвязи.

Два истребителя Eurofighter бундесвера потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в понедельник. Самолеты упали на расстоянии 10 километров друг от друга. На месте падения самолетов вспыхнул пожар. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжил лишь один летчик.

Истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении ФРГ, Великобритании, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана. Самолеты регулярно используются в спецоперациях НАТО с 2003 года.

Однако Eurofighter часто подвергаются критике. Министр обороны Австрии заявлял, что истребители имеют высокую стоимость, но при этом не соответствуют требованиям. Так, Eurofighter плохо действуют в темноте и в условиях плохой видимости. Министр пообещал, что Австрия спишет все 15 самолетов в 2020-2023 годах.

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Автор: Сергей Петров
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