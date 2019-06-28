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Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

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Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Москва, 28 июня. Более двух миллионов легковых автомобилей в России старше 30 лет, сообщили аналитики «Автостата».

В России из 43,5 миллиона состоящих на учете машин 2,65 автомобилей старше 30 лет.

По данным экспертов, 53,5% от общего числа таких машин — модели Lada классического семейства. Вторую строчку занимает японский концерн Toyota с долей 9,4%, на третьем месте —  «Москвич» с показателем 5,7% автомобилей.

В топ-10 старых машин также вошли Audi, Volkswagen, Opel, Nissan, Ford, Mercedes-Benz и BMW.

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Автор: Данила Копп
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