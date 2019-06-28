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Трамп поручил своей команде реализовать договоренности с Путиным

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Трамп поручил своей команде реализовать договоренности с Путиным

Осака, 28 июня. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде начать реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент Трамп участникам переговоров с его стороны дал при нас поручения, сказал: «Все, о чем мы говорили, давайте переводить на язык практических действий, давайте искать соглашения, договоренности, которые будут обоюдоприемлемыми», — рассказал он журналистам.

Лавров подчеркнул, что российская сторона полностью разделяет такой подход. По его словам, оба лидера сошлись во мнении о необходимости избегать шагов, которые могут спровоцировать гонку вооружений. Было отмечено, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, должны играть ведущую роль в снижении рисков возникновения конфликтов в мире.

Напомним, что встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита G20, который проходит в эти дни в японской Осаке. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, политики затронули довольно широкий спектр вопросов, однако не смогли надолго углубляться в эти темы из-за ограниченности времени, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Путин 28 июня встретится с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а 29 июня состоится встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одними из ключевых тем станут развитие двусторонних отношений, урегулирование украинского и сирийского кризисов, а также ситуация вокруг иранской ядерной программе.

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Автор: Антон Соколов
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