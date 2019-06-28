Лавров заявил, что РФ готова к сотрудничеству с США по стратегической стабильности

Осака, 28 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США для укрепления глобальной стратегической стабильности. Об этом министр заявил по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии.

«Мы готовы к любым действиям вместе с США и по проблемам ядерных наступательных вооружений, и по вопросам, которые в целом связаны со стратегической стабильностью, по вопросам региональных конфликтов», — пояснил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что в ходе встречи Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине. По его словам, лидеры РФ и США подтвердили договоренности, которые были достигнуты ранее, а также выразили желание расширить спектр обсуждаемых вопросов. Кроме того, главы государств договорились провести анализ факторов, которые создают препятствие для расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и США.

Обсуждая меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, Путин и Трамп пришли к единому мнению о необходимости избегать шагов, которые способны спровоцировать гонку вооружений. При этом оба лидера согласились, что данный вопрос является ключевым в сфере международной безопасности.

Напомним, 28 июня в японском городе Осака начался саммит «Большой двадцатки». Утром на полях саммита прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров РФ и США продолжались полтора часа.