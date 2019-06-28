Беглов обеспечит Петербург уборочной техникой и новыми рабочими местами с высокой зарплатой

Глава Петербурга Александр Беглов выполнил обещание, данное горожанам три месяца назад: город закупил многофункциональную уборочную технику на 2,9 млрд рублей.

О том, что городу требуется около трех миллиардов рублей на межсезонную уборочную технику, Александр Беглов говорил в конце марта этого года — перед началом месячника по благоустройству.

«Нужно закупить дополнительную технику для уборки улиц — это еще порядка трех миллиардов рублей. Мы найдем способ взять кредит на наши учреждения, а процентную ставку нам помогут погасить из федерального центра. Это существенная помощь для нашего города», — говорил весной градоначальник.

А спустя три месяца стало известно, что подведомственное комитету по благоустройству Смольного дорожное предприятие «Центр» закупило 471 единицу многофункциональной межсезонной техники на сумму 2,9 млрд рублей. Ее городу поставит завод финской компании Vilakone Oy, расположенный в поселке Левашово Выборгского района Петербурга и специализирующийся на производстве коммунальной техники.

Как отметил председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, власти Петербурга решили последовать народной мудрости, гласящей, что сани нужно готовить летом, а телегу — зимой. Да и решение приобрести уборочную технику у компании Vilakone Oy Беликов назвал весьма похвальным, поскольку указанная финская компания в апреле этого года открыла собственное производство на территории петербургского индустриального парка «Орион». То есть закупка фактически произошла внутри города, Смольный таким образом поддерживает производство в Петербурге.

«Это отличный пример, когда финские технологии и финский менеджмент приходят на наш рынок, но приходят не как готовый продукт, а как проект, который дает петербуржцам рабочие места с высокой зарплатой, а городу — налоговые поступления в бюджет. И власти Петербурга обеспечили это предприятие работой. Это во-первых. А во-вторых, уборочная техника Vilakone Oy уже опробована петербургскими коммунальщиками. Речь идет о разработанных для круглогодичной эксплуатации в любых погодных условиях малогабаритных агрегатах, которые способны убирать небольшие территории — дворы и узкие улочки, то есть самые болезненные места в городе. И наши коммунальные службы знают, как с ней обращаться», — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Всеволод Беликов.

Он напомнил, что коммунальная техника в Петербурге не закупалась лет семь.