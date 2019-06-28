Трамп пока не подтвердил планы приехать на празднование 75-летия Победы в Москву

Осака, 28 июня. Президент США Дональд Трамп пока не подтвердил планы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Несмотря на то, что Трамп пока не подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в России, президент США считает важным почтить память солдат союзников, павших во Второй мировой войне. Как рассказал представитель Белого дома корреспонденту ТАСС, об этом Трамп говорил в июне на торжествах в Соединенном Королевстве и Нормандии по случаю 75-й годовщины высадки десанта.

Напомним, что принять участие в торжествах в честь празднования Дня Победы в России Трампа пригласил президент РФ Владимир Путин на встрече во время саммита G20 в Осаке. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, Трамп воспринял идею очень позитивно, пишет Газета.ru.

Ушаков рассказал, что лидеры двух государств обсудили на встрече Вторую мировую войну. Путин и Трамп поговорили о том, какие потери понесли их страны, а также чья роль была решающей. По словам помощника президента РФ, в ходе беседы был отмечен вклад советского народа в победу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни Трампу направят приглашение на празднование Дня Победы, передает KP.RU.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день саммита G20 в Осаке. Беседа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Владимир Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.