Власти Австралии объявили войну кошкам

Канберра, 28 июня. Обитающие в Австралии кошки превратились в серьезную угрозу для местной экосистемы — в год они истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, сообщили ученые.

Как отмечают исследователи, кошки не являются коренными обитателями материка, их завезли мореплаватели примерно в конце XVIII века. Новые условия настолько понравились животным, что они начали активно размножаться и к 1820 году заселили все юго-восточное побережье.

Согласно приведенным учеными данным, в настоящее время на материке проживают 3,9 миллиона домашних и от двух до шести миллионов одичавших кошек, которые освоились практически во всех регионах.

Дикие кошки ежегодно истребляют около 815 миллионов млекопитающих, пишет Biological Conservation. При этом 459 миллионов из них (56%) — представители местных видов, в том числе вымирающих.

Так, в среднем одна кошка за год убивает порядка 393 животных, в частности грызунов, сообщили ученые. Домашние кошки истребляют 180 миллионов животных за 12 месяцев, бездомные – около 149 миллионов.

Власти страны решили объявить хищникам настоящую войну, решив, что проблема достигла крупных масштабов. Местные же природоохранные организации предлагают более щадящие способы: например, строительство специальных ограждений, защищающих добычу.

Ранее пользователей Сети поразило необычное фото черно-белой кошки, которая одновременно смотрит в два зеркала. Некоторые в шутку предположили, что «в отражении специально нанятый актер».

Кроме того сообщалось, что знаменитая кошка Grumpy Cat — героиня мемов — скончалась в США от инфекции мочеполовой системы. Ей было семь лет. Животное умерло 14 мая на руках у своей хозяйки Табаты Бундесен. Она обратила внимание на то, что кошка помогала миллионам людей по всему миру улыбаться даже в трудные времена.