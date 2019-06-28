Топилин рассказал, во сколько обойдется повышение детских пособий бюджету РФ

Москва, 28 июня. Порядка 70-80 миллиардов рублей из средств федерального бюджета ежегодно потребуется на выплату пособий по уходу за ребенком от полутора до трех лет, сообщил российский министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Российский министр отметил, что в данный момент проект бюджета страны готовится.

«Мы исходили из того, что это потребует порядка 70-80 млрд рублей в год», — сказал российский министр.

По словам Топилина, детские пособия будут выплачивать семьям с «относительно невысоким доходом». Выплаты будут осуществляться с 1 января 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что выплаты на детей от полутора до трех лет должны распространяться на семьи, чей доход составляет два прожиточных минимума.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в России увеличится число семей с детьми, получающих пособия. Отмечается, что депутаты в первом чтении приняли проект об изменении правил выплат детских пособий.