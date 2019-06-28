Теряющий своих «меценатов» Навальный выгораживает очередного преступника-миллиардера

Москва, 28 июня. Скандальный блогер Алексей Навальный в очередной раз вступился за преступника, спонсирующего так называемый «Фонд борьбы с коррупцией». Оппозиционер попытался выгородить миллиардера и владельца сети автосалонов «Рольф» Сергея Петрова, которого уличили в выводе 4 млрд рублей за рубеж.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело против владельца и руководителя группы компаний Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров компании. Сотрудники СКР и ФСБ России провели обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Петрова и его соратников подозревают в использовании подложных документов и проведении незаконных валютных операций.

По данным СКР, Петров вступил в сговор с российскими компаниями «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской фирмой «Панабел Лимитед» для того, чтобы вывести 4 млрд рублей из России. Для проведения незаконной операции были использованы фальшивые договоры купли-продажи акций.

Навальный, не раздумывая, вступился за подозреваемого в финансовых махинациях преступника. Блогер уверен, что в незаконном выводе миллиардов рублей за рубеж «нет ничего плохого», ведь Петров «забрал себе собственные деньги» теневыми путями.

Реакция Навального на разоблачение преступника неудивительна, ведь Петров является щедрым спонсором блогера. Ранее владелец «Рольфа» был депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия» и неоднократно заявлял, что «не верит в Россию». Петров предсказывал государству «скорый развал» и, видимо, всячески пытался тому способствовать.

Кроме того, о поддержке Петровым Навального свидетельствует и попавшее в Сеть письмо помощника владельца «Рольфа» блогеру. В нем Навального просят «юридически придраться» к конкурентам Петрова.

При этом в своих «расследованиях» Навальный странным образом забывает об австрийской недвижимости и кипрских офшорах Петрова, которые миллиардер даже не пытался скрыть. Неудивительно, что «главный борец с коррупцией» закрывает глаза на преступления своего «мецената», пытаясь оправдать его незаконную деятельность.

В том, что Навальный выгораживает очередного преступника, нет ничего удивительного, заявил журналист и писатель Армен Гаспарян. По словам Гаспаряна, факт сотрудничества Навального и Петрова очевиден.

«В этой истории все очень просто – один проходимец тянется к другому. Здесь нет ничего принципиально нового. Вот если бы Навальный взялся защищать какого-нибудь честного и непорочного человека, тогда бы я сильно удивился», — добавил Гаспарян в комментарии «НьюИнформ».

Журналист подчеркнул, что такая модель поведения прекрасно вписывается в систему ценностей Навального. Блогер готов защищать любого, кого государство считает преступником.

«Я думаю, что блогер скоро будет защищать педофилов, наркобаронов и так далее, особенно, если кто-то из них когда-то помогал Навальному с деньгами», — отметил Гаспарян.

Навальный также активно вступался за беглого олигарха Михаила Ходорковского, который вывел за границу 51 млрд долларов через цепочку трастов в офшорных зонах на Каймановых островах, островах Гернси и Гибралтара. Как удалось выяснить журналистам телеканала НТВ, Ходорковский является одним из основных спонсоров ФБК. При этом главным посредником в серой схеме Ходорковского и Навального является Сергей Мохов, муж юриста ФБК Любови Соболь.

Такая неразборчивость Навального, которая дискредитирует блогера даже в глазах поклонников, объяснятся жадностью к деньгам. Блогер, привыкший шиковать на деньги богатых преступников, боится потерять последних спонсоров и остаться у разбитого корыта. Тогда Навальному и его семье придется позабыть о роскошных путешествиях, дорогих виллах и регулярном отдыхе за чужие деньги.