Песков рассказал, что было в термосе Путина на ужине лидеров стран G20

Осака, 28 июня. Президент России Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что было внутри.

На кадрах с ужина лидеров стран G20 можно увидеть, что российский лидер пьет из белого термостакана. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, что было внутри.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — констатировал представитель Кремля.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

Песков напомнил, что российский лидер часто использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время различных мероприятий.

На видео с ужина можно увидеть, как Путин чокнулся термокружкой с бокалом американского президента Дональда Трампа. В бокале у главы Белого дома, судя по внешнему виду, была кола. Журналисты неоднократно писали о пристрастии главы США к этому напитку.

По данным журналистов, на столе американского президента в Овальном кабинете даже есть специальная кнопка для вызова официанта с колой. Сам Трамп не отрицает, что любит колу и гамбургеры, однако подчеркивает, что в целом он питается правильно.

Ранее организаторы саммита G20 раскрыли меню рабочего ланча лидеров «Большой двадцатки». Аперитивом для гостей G20 стали террин, приготовленный из морского окуня, овощное пюре, а также травы и съедобные цветы. Основными блюдами рабочего ланча стали куриный галантин, ризотто с листьями шисо, тофу с цветами цуккини, а также и цветы настурции. Фруктовое мороженое с соевой мукой и кусочками виноградного желе было подано на десерт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Путин и Трамп обсудили торговое взаимодействие стран, включая необходимость стимулировать совместную работу российских и американских бизнес-кругов, пишет RT.