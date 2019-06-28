Миллер исключил возможность конкуренции между поставщиками российского газа в Европе

Москва, 28 июня. Глава правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер исключил возможность возникновения конкуренции между поставщиками российского газа в Европе.

«Конкуренции российского газа с российским газом не будет, если кто-то на это рассчитывает, то их придется разочаровать», — цитирует его РИА Новости.

Вопрос о возможной конкуренции российского газа друг с другом возник после того, как было объявлено о строительстве завода «Газпрома» по производству СПГ в Балтии в 2023 году. Кроме того, в настоящее время идет работа над еще одним проектом, касающимся сжиженного газа — «Арктик СПГ-2».

Таким образом, с учетом газопровода «Северный поток —2», который должен быть построен к концу этого года, Россия сможет полностью закрыть потребность Европы как в обычном, так и в сжиженном природном газе. Отметим, что российское сырье, поставляемое на экспорт, тем не менее, составляет серьезную конкуренцию сжиженному газу из США, который американские поставщики вынуждены везти в Европу морем, из-за чего его стоимость резко возрастает.

В апреле этого года трейдинговое подразделение «Новатэка» подписало контракт о поставке 1 млн тонн СПГ каждый год на протяжении 15 лет с проекта «Арктик СПГ-2». СПГ будет поставляться на перевалочный терминал фирмы Vitol S.A, который расположен в Мурманской области. Кроме того, предусмотрена возможность поставок на терминал «Новатэка», расположенный на Камчатке.