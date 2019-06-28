Пилот рассказал, как новый двигатель МС-21 сделает независимой авиаотрасль РФ

Заслуженный пилот РФ Виктор Саженин заявил, что двигатель ПД-14 для самолета МС-21 позволит России сбросить зависимость от иностранных комплектующих.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что испытания новейшего российского пассажирского самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году.

По его словам, в настоящий момент МС-21 проходит испытания с использованием двигателя PW-1400G компании Pratt & Whitney. Однако уже совсем скоро новый российский самолет перейдет на новые двигатели.

Цикл испытаний ПД-14 на МС-21 начнется с января следующего года», — сообщил он.

Комментируя сообщение министра промышленности, заслуженный пилот России Виктор Саженин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «МС-21 ориентирован на рынок внутренних перевозок, который в России в последнее время заметно просел».

«Все мы знаем, что происходит на этом рынке, аварии случаются. МС-21 же ориентирован именно на внутренний рынок, на региональные перевозки, так что в этом отношении он нас очень выручит. Потом, мы живем под санкциями вот уже в течение 5 лет, и может быть проблематично получать иностранные комплектующие. Всем известно, что происходит с SSJ100 — у него половина компонентов, включая двигатели, авионику и другие составные части поставляются из-за рубежа. Так что этот самолет зависит от иностранных компаний, от политики», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, сообщение Мантурова это, безусловно, «хорошая новость», так как после первых полетов на ПД-14 новейший МС-21 сможет пройти летные испытания, получит сертификат качества, и Россия сможет его спокойно эксплуатировать.

«Мы больше не будем зависеть от санкций, от иностранных комплектующих, от внешних условий, от геополитических потрясений. То есть новый двигатель МС-21 сделает независимой авиаотрасль России. Жалко конечно, что испытания ПД-14 начались не по тому графику, который был изначально, но тот факт, что работы над самолетом неумолимо движутся вперед — это отлично. Я верю в этот самолет. Ну и возрождение нашей авиационной отрасли нельзя не отметить», — заключил заслуженный пилот РФ.

Напомним, в апреле 2019 года авиастроительное предприятие «Иркут» опубликовало видео полета опытного образца МС-21–300. Тогда авиалайнер совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Его полет прошел в штатном режиме, у экипажа нареканий и замечаний к работе систем лайнера не возникло.

Пассажирский самолет МС-21–300 представляет собой ближне- и среднемагистральное судно нового поколения. На борту самолета могут разместиться до 211 человек. Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Окончание сертификации запланировано на 2020 год. Серийное производство «Иркут» планирует в 2021 году.